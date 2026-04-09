"Вечная" реклама, которую нельзя пропустить: обновление YouTube раскритиковали в сети (фото)

Пользователи YouTube для смарт-ТВ массово жалуются на новый назойливый формат рекламы. Видеохостинг тестирует показ 90-секундных спонсорских роликов, которые невозможно пропустить.

Это нововведение вызвало волну возмущения, поскольку оно противоречит существующим правилам платформы, пишет Android Authority со ссылкой на сообщения с форума Reddit.

YouTube в последнее время внедряет все больше рекламных блоков перед началом видео. Всего несколько недель назад компания официально подтвердила запуск 30-секундных непропускаемых сообщений для умных телевизоров. Теперь ситуация значительно ухудшилась.

Согласно актуальным правилам YouTube, максимальная продолжительность роликов без опции пропуска составляет 15 секунд на мобильных устройствах и 30 секунд на телевизорах. Появление 90-секундных вставок означает, что сайт без предупреждения тестирует новый формат, либо уже начинает его полномасштабное развертывания. Пользователи отмечают, что из-за столь долгих промо-пауз бесплатная версия YouTube уже приближается к кабельному ТВ по длительности рекламы.

"Пропустить через 90 секунд": пользователь Reddit заметил новую рекламу YouTube на своем телевизоре Фото: Reddit

Журналисты обратились в Google за комментариями, но пока не получили ответа. Мотивы IT-гиганта, впрочем, очевидны. Реклама всегда была основой бизнес-модели YouTube. По мнению аналитиков, платформа целенаправленно делает бесплатный просмотр все менее комфортным, чтобы подтолкнуть пользователей к переходу на подписку YouTube Premium.

Пока неясно, затронет ли это новшество мобильные устройства и компьютерную версию сайта, но для зрителей на телевизорах просмотр контента без подписки становится все более проблематичным.

Ранее сообщалось, что YouTube скоро избавится от кнопки паузы. Видеохостинг YouTube готовится к спорному обновлению своего плеера. Планируют убрать привычную кнопку "Пауза/Воспроизведение" в левом углу экрана, заменив ее кнопкой "Поделиться".

Также Фокус писал, как смотреть YouTube бесплатно в фоновом режиме. Google продолжает мешать бесплатным пользователям слушать YouTube-ролики в фоне. Недавно такую лазейку убрали из популярных браузеров. Но остались и другие способы включить эту функцию без подписки.