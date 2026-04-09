"Вічна" реклама, яку не можна пропустити: оновлення YouTube розкритикували в мережі (фото)

Користувачі YouTube для смарт-ТБ масово скаржаться на новий настирливий формат реклами. Відеохостинг тестує показ 90-секундних спонсорських роликів, які неможливо пропустити.

Це нововведення викликало хвилю обурення, оскільки воно суперечить існуючим правилам платформи, пише Android Authority з посиланням на повідомлення з форуму Reddit.

YouTube останнім часом впроваджує все більше рекламних блоків перед початком відео. Лише кілька тижнів тому компанія офіційно підтвердила запуск 30-секундних непропускних повідомлень для розумних телевізорів. Тепер ситуація значно погіршилася.

Згідно з актуальними правилами YouTube, максимальна тривалість роликів без опції пропуску становить 15 секунд на мобільних пристроях і 30 секунд на телевізорах. Поява 90-секундних вставок означає, що сайт без попередження тестує новий формат, або вже починає його повномасштабне розгортання. Користувачі зазначають, що через настільки довгі промо-паузи безкоштовна версія YouTube вже наближається до кабельного ТБ за тривалістю реклами.

"Пропустити через 90 секунд": користувач Reddit помітив нову рекламу YouTube на своєму телевізорі Фото: Reddit

Журналісти звернулися в Google за коментарями, але поки що не отримали відповіді. Мотиви IT-гіганта, втім, очевидні. Реклама завжди була основою бізнес-моделі YouTube. На думку аналітиків, платформа цілеспрямовано робить безкоштовний перегляд дедалі менш комфортним, щоб підштовхнути користувачів до переходу на підписку YouTube Premium.

Поки незрозуміло, чи торкнеться це нововведення мобільних пристроїв і комп'ютерної версії сайту, але для глядачів на телевізорах перегляд контенту без підписки стає дедалі проблематичнішим.

