Першому відео на YouTube виповнився 21 рік: як з'явився сайт і що ви не знали про відеохостинг

23 квітня 2005 року Джавед Карім, один із засновників YouTube, опублікував відео «Me at the zoo», яке увійшло в історію найпопулярнішого відеохостингу у світі.

З нагоди річниці публікації першого відео на YouTube Фокус пропонує добірку маловідомих фактів про головний відеосайт планети.

YouTube з’явився завдяки грудям Джанет Джексон

У 2004 році Джавед не міг знайти в інтернеті ролик із Супербоулу, де Джастін Тімберлейк випадково оголив груди Джанет Джексон. Також він не міг знайти нормальні відео руйнівного цунамі в Індійському океані.

"Вічна" реклама, яку не можна пропустити: оновлення YouTube розкритикували в мережі (фото)

Саме ця фрустрація — "чому в інтернеті так складно знайти конкретне відео?" — привела до ідеї створити зручний пошуковик відеороликів.

Спочатку YouTube задумувався як сайт знайомств під назвою "Tune In Hook Up". За словами Каріма, ця ідея викликала "мало інтересу", тож зрештою світ побачив відеосайт.

Співзасновники платформи Чед Херлі, Стів Чена та Джавед Карім почали обговорювати цю ідею на вечері в Сан-Франциско у 2004 році. Вже на початку 2005 року YouTube був придбаний Google за колосальні 1,65 мільярда доларів .

Оператор першого відео нічого не знав

18-секундний ролик під назвою "Me at the zoo" зняв шкільний друг Джаведа Яків Лапицький у зоопарку Сан-Дієго. За словами Якова, він не знав, що знімає відео на YouTube, аж поки через місяць Карім не опублікував його.

Перше відео на YouTube

"Я не надавав цьому особливого значення, просто подумав, що це досить мило", — згадує Лапіцький.

Станом на сьогодні відео "Me at the zoo" вже переглянули понад 388 мільйонів разів. Ролик також зібрав понад 10 мільйонів коментарів.

YouTube ледь не розорив завод з виробництва труб

Коли сайт почав набирати популярність, мільйони людей вводили адресу на слух: utube.com. Цей домен належав виробнику Universal Tube & Rollform Equipment. Оскільки сервери компанії регулярно виходили з ладу від напливу людей, які бажали переглянути смішні відео, завод подав до суду на YouTube через збитки.

Universal Tube & Rollform Equipment подала позов, вимагаючи від YouTube 883 мільйони фунтів стерлінгів, а також припинити використання адреси youtube.com або оплатити створення нового інтернет-домену. У підсумку, Universal Tube не змогла примусити гіганта змінити назву через схожість доменів.

Найпопулярніший коментар на YouTube

Під першим відео на YouTube знаходиться коментар з найбільшою кількістю лайків за всю історію платформи, залишений San Diego Zoo. Зараз коментар має 4,5 мільйона лайків.

Найпопулярніший коментар на YouTube

"Для нас велика честь, що перше відео на YouTube було знято саме тут!" — йдеться у коментарі.

Нагадаємо, на YouTube з’явився новий вид реклами, яку неможливо пропустити.

Фокус також повідомляв, що Google тестує оновлення для YouTube Shorts на базі ШІ.