Плавучие дата-центры могут изменить отрасль ИИ: эксперты указывают на серьезные проблемы

Американский компания собирается размещать автономные центры обработки данных в океане. Они будут работать на энергии волн и использоваться для работы искусственного интеллекта. Но эксперты указывают на то, что подобная технология может быть неэффективной.

Дата-центры, обеспечивающие работу ИИ, уже потребляют больше электроэнергии, чем некоторые небольшие страны. Эксперты считают, что к 2030 году они будут потреблять 945 тераватт-часов в год. Это больше, чем все потребление электроэнергии в Японии. ИИ потребляет так много электроэнергии, что американская компания Panthalassa считает, что дата-центры стоит размещать в океане, где можно было бы использовать энергию волн. Компания собирается в ближайшем будущем начать размещение своих вычислительных платформ в океане. Но эксперты говорят, что данная технология может быть неэффективной, пишет New Scientist.

Джонатан Куми, бывший исследователь из Национальной лаборатории имени Лоуренса (США) говорит, что энергию волн можно использовать для генерации электроэнергии для плавучих дата-центров. Но суровая среда океана создаст серьезные проблемы для оборудования.

Плавучие дата-центры от Panthalassa, имеющие форму мяча для гольфа, лежащего на подставке, достигают 85 метров в высоту и изготовлены из листовой стали. Их будут доставлять на кораблях к назначенному месту в океане в международных водах. Там центры обработки данных смогут создавать собственную электроэнергию и поддерживать работу искусственного интеллекта без подключения к сети.

В "подставке" платформы находится длинная труба, открытая снизу. Когда волны поднимают и опускают конструкцию, морская вода проходит через трубу и поднимается в шарообразную часть, которая полая и в основном заполнена воздухом, чтобы плавать. Вода вращает турбины, которые вырабатывают электроэнергию, питающую бортовые графические процессоры, другое вычислительное оборудование и оборудование спутниковой связи.

Обычные дата-центры используют огромное количество воды для охлаждения своего оборудования. Поскольку серверы дата-центров Panthalassa размещены в герметичных модулях под поверхностью воды, сама стенка контейнера будет действовать как теплообменник, рассеивая тепло в окружающую холодную воду.

Компания Panthalassa пытается сделать то, что мало кто делал раньше: обеспечить работу дата-центров без поддержки технических специалистов. говорит Жаклин Дэвис из Uptime Institute, мирового авторитета в области производительности центров обработки данных, говорит, что без поддержки технических специалистов работа плавучих дата-центров может быть сильно усложнена.

Это может стать одной из самых больших проблем для Panthalassa. Но есть еще одна проблема. Данные, обрабатываемые на плавучих платформах, будут передаваться пользователям на суше через спутники Starlink, которые предлагают ограниченную пропускную способность и более высокую задержку по сравнению с оптоволоконными кабелями. Но большинство приложений ИИ, используемых потребителями, таких как чат-боты и поисковые помощники, зависят от быстрого времени отклика и постоянной сетевой связи.

Дэвис считает, что плавучим центрам обработки данных, вероятно, будет трудно конкурировать с наземными. Помимо инженерных сложностей, компаниям необходимо доказать, что их технология, расположенная в океане, может экономически конкурировать с традиционными центрами обработки данных, подключенными к электросетям и оптоволоконным сетям.

