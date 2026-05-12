Квантовый интернет может стать реальностью раньше, чем мы думаем

Новое исследование улучшает понимание того, как квантовые связи ведут себя в реальных сетевых условиях. Это может способствовать наступлению эры квантового интернета.

Более 60 лет теорема Белла считалась эталоном, доказывающим, что квантовая механика противоречит правилам классической физики. Теперь ученые провели эксперимент для выявления новых форм квантовой нелокальности, которые возникают в квантовых сетях. Исследование, опубликованное в журнале Physical Review Letters, улучшает понимание того, как квантовые связи ведут себя в реальных сетевых условиях. Это может способствовать наступлению эры квантового интернета, пишет Phys.

Теорема Белла показала, что пара квантово запутанных частиц, разделенных большим расстоянием и измеренных случайным образом, может каким-то образом быть связанной между собой. Это явление, известное как квантовая нелокальность и оно выходит за рамки классической физики.

В тестах Белла обычно используют один источник квантово запутанных частиц, распределенных между двумя наблюдателями, которые случайным образом выбирают, какие измерения проводить. Но в рамках нового эксперимента ученые использовали трех наблюдателей, расположенных в виде узлов треугольной сети. Каждый наблюдатель получал частицы из двух из трех независимых источников и выполнял одно и то же фиксированное измерение. Это полностью исключало случайный выбор измерения.

Вместо одного общего источника каждый наблюдатель измерял частицы из двух независимых источников, создавая более сложную сеть взаимосвязей. Результаты эксперимента оказались поразительными. Даже в такой конфигурации без случайных измерений наблюдалась связь между всеми тремя источниками частиц, что противоречит классическим физическим моделям. Данный эксперимент позволил обнаружить особую форму квантовой сетевой нелокальности. Ученые говорят, что эксперимент демонстрирует квантовое поведение, которое является уникальным сетевым явлением.

Полученные результаты показывают, что квантовая нелокальность может стать основой сложных реальных сетевых структур, которые могут лежать в основе будущих квантовых технологий. Это особенно актуально для разработки квантовых сетей, направленных на соединение квантовых устройств на больших расстояниях. Это часто называют квантовым интернетом.

