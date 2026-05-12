Белая точка на экране смартфона Android: что это и стоит ли беспокоиться

В строке состояния на экране смартфонов Android можно увидеть разные сведения об устройстве. Также иногда там можно обнаружить символы, о которых вы можете не знать.

Строка состояния на экране телефонов Android показывает уровень заряда батареи, подключен ли смартфон к Wi-Fi или мобильной сети, время и любые пропущенные уведомления. Также в строке состояния в верхней части экрана можно увидеть другие символы, которых вы можете не знать, например, белую точку. Что это и стоит ли беспокоиться из-за нее? Об этом пишет BGR.

Одним из, возможно, не самых известных символов в строке уведомлений на экране смартфонов Android является белая точка. Ее можно иногда увидеть в верхнем левом или верхнем правом углу строки уведомлений. Хотя не все телефоны Android работают одинаково, и многие могут вообще не отображать белую точку.

Если вы увидели белую точку, то волноваться не стоит. Это просто означает, что есть еще пропущенные уведомления, но их значки не помещаются на экране. Точка занимает их место, сообщая о наличии дополнительных уведомлений.

Дополнительные уведомления могут поступать от любого приложения на смартфоне. Это не сбой или ошибка.

Производители смартфонов Android и Google, разработчик операционной системы, не предоставили в интернете много официальной информации о значении белой точки. Но в социальных сетях пользователи рассказали, как ее можно удалить.

Один из способов избавиться от белой точки на экране телефона Android — это очистить все уведомления в строке уведомлений. Для этого разблокируйте телефон, затем проведите пальцем вниз по экрану, чтобы открыть уведомления, и выберите "Очистить все" внизу.

Также можно удалить каждое уведомление вручную, выбрав его и смахнув. Конечно же можно зайти в настройки уведомлений смартфона Android. Там могут быть параметры, позволяющие не показывать уведомления на экране блокировки или в строке состояния. Параметры настроек уведомлений могут различаться в зависимости от телефона.

