Біла крапка на екрані смартфона Android: що це і чи варто турбуватися

У рядку стану на екрані смартфонів Android можна побачити різні відомості про пристрій. Також іноді там можна виявити символи, про які ви можете не знати.

Рядок стану на екрані телефонів Android показує рівень заряду батареї, чи під'єднаний смартфон до Wi-Fi або мобільної мережі, час і будь-які пропущені повідомлення. Також у рядку стану у верхній частині екрана можна побачити інші символи, яких ви можете не знати, наприклад, білу крапку. Що це і чи варто турбуватися через неї? Про це пише BGR.

Одним із, можливо, не найвідоміших символів у рядку сповіщень на екрані смартфонів Android є біла крапка. Її можна іноді побачити у верхньому лівому або верхньому правому куті рядка сповіщень. Хоча не всі телефони Android працюють однаково, і багато хто може взагалі не відображати білу крапку.

Якщо ви побачили білу крапку, то хвилюватися не варто. Це просто означає, що є ще пропущені сповіщення, але їхні значки не поміщаються на екрані. Крапка займає їхнє місце, повідомляючи про наявність додаткових повідомлень.

Додаткові сповіщення можуть надходити від будь-якої програми на смартфоні. Це не збій або помилка.

Виробники смартфонів Android і Google, розробник операційної системи, не надали в інтернеті багато офіційної інформації про значення білої крапки. Але в соціальних мережах користувачі розповіли, як її можна видалити.

Один зі способів позбутися білої крапки на екрані телефону Android — це очистити всі сповіщення в рядку сповіщень. Для цього розблокуйте телефон, потім проведіть пальцем вниз по екрану, щоб відкрити сповіщення, і виберіть "Очистити все" внизу.

Також можна видалити кожне сповіщення вручну, вибравши його і змахнувши. Звичайно ж можна зайти в налаштування сповіщень смартфона Android. Там можуть бути параметри, що дають змогу не показувати сповіщення на екрані блокування або в рядку стану. Параметри налаштувань сповіщень можуть відрізнятися залежно від телефону.

