"Середняк" с хорошей камерой и емкой батареей: какой смартфон советуют в Украине (фото)

Прошлогодний смартфон Realme 15 5G предлагает чрезвычайно яркий OLED-дисплей, большой аккумулятор и приличное качество камеры по относительно доступной цене.

Поскольку среднебюджетный Realme 15 5G пользуется популярностью в Украине, Фокус собрал ключевые характеристики смартфона, а также отзывы украинцев.

Характеристики Realme 15 5G

Realme 15 5G вышел в июле 2025 года на Android 15. Компания обещает до 3 лет основных обновлений программного обеспечения. Смартфон работает на 4-нм чипсете Mediatek Dimensity 7300+ в сочетании с 8 ГБ/128 ГБ, 8/256 ГБ или 12 ГБ/256 ГБ памяти.

Цвета Realme 15 5G Фото: Realme

Телефон получил 6,8-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления до 144 Гц и яркостью до 1600 нит в обычном режиме. Пиковая яркость Realme 15 составляет до 4500 нит, поэтому устройством удобно пользоваться на солнце. Экран защищен стеклом Gorilla Glass.

Realme 15 имеет двойную основную камеру, включающую широкоугольный объектив на 50 МП (f/1.8) и сверхширокоугольный объектив на 8 МП (f/2.2). Спереди есть 50-мегапиксельная фронтальная камера (f/2.4).

Смартфон использует литий-ионный аккумулятор емкостью 7000 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 80 Вт. По данным Realme, устройство заряжается на 50% всего за 25 мин.

Среди других характеристик Realme 15 5G — стереодинамики, защита от пыли и воды IP68/IP69, соответствие стандарту MIL-STD-810H, оптический сканер отпечатков пальцев под дисплеем, акселерометр, гироскоп, датчик приближения и компас.

Дисплей Realme 15 5G Фото: SmartPrix

Отзывы покупателей в Украине

Пользователи Realme 15 5G, как правило, отмечают быструю и плавную работу, неплохую камеру и длительное время работы от аккумулятора. В целом смартфон хвалят за хорошее соотношение функционала и стоимости.

Цена Realme 15 5G в Украине — от 14 999 грн.

