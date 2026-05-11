"Середняк" з гарною камерою та ємною батареєю: який смартфон рядять в Україні (фото)

Торішній смартфон Realme 15 5G пропонує надзвичайно яскравий OLED-дисплей, великий акумулятор та пристойну якість камери за відносно доступною ціною.

Оскільки середньобюджетний Realme 15 5G користується популярністю в Україні, Фокус зібрав ключові характеристики смартфона, а також відгуки українців.

Характеристики Realme 15 5G

Realme 15 5G вийшов у липні 2025 року на Android 15. Компанія обіцяє до 3 років основних оновлень програмного забезпечення. Смартфон працює на 4-нм чипсеті Mediatek Dimensity 7300+ у поєднанні з 8 ГБ/128 ГБ, 8/256 ГБ або 12 ГБ/256 ГБ пам'яті.

Кольори Realme 15 5G Фото: Realme

Телефон отримав 6,8-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення до 144 Гц та яскравістю до 1600 ніт у звичайному режимі. Пікова яскравість Realme 15 складає до 4500 ніт, тож пристроєм зручно користуватись на сонці. Екран захищений склом Gorilla Glass.

Realme 15 має подвійну основну камеру, що включає ширококутний об’єктив на 50 МП (f/1.8) та надширококутний об’єктив на 8 МП (f/2.2). Спереду є 50-мегапіксельна фронтальна камера (f/2.4).

Смартфон використовує літій-іонний акумулятор ємністю 7000 мАг, що підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт. За даними Realme, пристрій заряджається на 50% всього за 25 хв.

Серед інших характеристик Realme 15 5G — стереодинаміки, захист від пилу та води IP68/IP69, відповідність стандарту MIL-STD-810H, оптичний сканер відбитків пальців під дисплеєм, акселерометр, гіроскоп, датчик наближення та компас.

Дисплей Realme 15 5G Фото: SmartPrix

Відгуки покупців в Україні

Користувачі Realme 15 5G, як правило, відзначають швидку та плавну роботу, непогану камеру та тривалий час роботи від акумулятора. Загалом смартфон хвалять за хороше співвідношення функціоналу та вартості.

Ціна Realme 15 5G в Україні — від 14 999 грн.

