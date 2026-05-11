Три 200-мегапіксельні камери та потужний чип: розкрито деталі про новий смартфон Oppo

Компанія Oppo готується випустити флагманську серію смартфонів Oppo Find X10, що включатиме базовий Find X10, Find X10 Pro та Find X10 Pro Max.

Очікується, що серія Oppo Find X10 дебютує в жовтні 2026 року. Хоча офіційно характеристики смартфонів ще не розкриті, авторитетний інсайдер Digital Chat Station розкрив перші деталі щодо камери Oppo Find X10 Pro Max.

За даними інформатора, Oppo Find X10 Pro Max отримає потрійну 200-мегапіксельну задню камеру, а також 3-мегапіксельний мультиспектральний сенсор.

Повідомляється, що Find X10 Pro Max може мати основну камеру на 200 МП з сенсором 1/1,3 дюйма, перископічний телеоб'єктив на 200 МП з сенсором 1/1,28 дюйма та надширококутну 200-магапіксельну камер з сенсором 1/1,56 дюйма. Водночас Oppo також тестує 50-мегапіксельний сенсор розміром 1/2,75 дюйма для надширококутної камери.

Відео дня

Важливо

Найкраща камера на Android за середню ціну: названо дешевшу альтернативу Samsung (фото)

Що стосується інших характеристик, Find X10 Pro Max може отримати або 6,89-дюймовий LTPO-дисплей з роздільною здатністю 2K, або трохи меншу 6,78-дюймову LTPO-панель з роздільною здатністю 1,5K.

Попередні витоки інформації також вказують на те, що що Find X10 Pro Max буде оснащений 2-нм процесором серії Dimensity 9600 від MediaTek, який ще офіційно не анонсовано.

Нагадаємо, OnePlus готується впустити новий смартфон OnePlus 16, оснащений основним 200-мегапіксельним об’єктивом.

Фокус також повідомляв, що Huawei Mate 90 Pro Max може отримати камеру з 10-кратним оптичним зумом.