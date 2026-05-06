Смартфон на Android з потужною камерою: яка модель перевершить конкурентів у 2026 році

Майбутній флагманський смартфон Huawei Mate 90 Pro Max може повернутися до 10-кратного оптичного зуму, кинувши виклик сучасним тенденціям у сфері мобільної фотографії.

Huawei Mate 90 Pro Max матиме подвійний телеоб'єктив, включаючи спеціальний 10-кратний оптичний зум, що стане суттєвим зсувом для смартфонів на Android в цілому. Про це повідомив авторитетний інсайдер Smart Pikachu на Weibo.

Очікується, що у Mate 90 Pro Max Huawei поєднає свою нову камеру з 10-кратним оптичним зумом з масивним 1-дюймовим основним сенсором та потужним процесором обробки зображень XMAGE.

Як зазначає Notebookcheck, у 2026 році багато виробників смартфонівперейшли на сенсори високої роздільної здатності з цифровим кадруванням без втрат. Проте нещодавно випущений Oppo Find X9 Ultra показав, наскільки вражаючою може бути сучасна камера із 10-кратним оптичним зумом.

Наразі невідомо, який саме сенсор Huawei зможе помістити в камеру Mate 90 Pro Max. Однак експерти порівняли флагмани попереднії років з 10-кратним зумом із новим Oppo Find X9 Ultra, вказавши на колосальну різницю.

Oppo Find X9 Ultra:

сенсор — 50 МП (1/2,75 дюйма);

діафрагма — f/4.3;

фокусна відстань — еквівалент 230 мм;

технологія — вбудований 10-кратний оптичний зум, підтримка 20-кратного кадрування без втрат.

Samsung Galaxy S23 Ultra:

сенсор — 10 МП (1/3,52 дюйма);

діафрагма — f/4.9;

фокусна відстань — еквівалент 230 мм;

технологія — двопіксельний PDAF, 10-кратний оптичний зум.

Huawei P40 Pro+:

сенсор — 8 МП (1/3,6 дюйма);

діафрагма — f/4.4;

фокусна відстань — еквівалент 240 мм;

технологія — перший перископ із 10-кратним збільшенням на сучасному телефоні; використовувався 5-кратний шлях відбиття світла.

