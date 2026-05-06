Смартфон на Android с мощной камерой: какая модель превзойдет конкурентов в 2026 году

Будущий флагманский смартфон Huawei Mate 90 Pro Max может вернуться к 10-кратному оптическому зуму, бросив вызов современным тенденциям в сфере мобильной фотографии.

Huawei Mate 90 Pro Max будет иметь двойной телеобъектив, включая специальный 10-кратный оптический зум, что станет существенным сдвигом для смартфонов на Android в целом. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Smart Pikachu на Weibo.

Ожидается, что в Mate 90 Pro Max Huawei объединит свою новую камеру с 10-кратным оптическим зумом с массивным 1-дюймовым основным сенсором и мощным процессором обработки изображений XMAGE.

Как отмечает Notebookcheck, в 2026 году многие производители смартфонов перешли на сенсоры высокого разрешения с цифровым кадрированием без потерь. Однако недавно выпущенный Oppo Find X9 Ultra показал, насколько впечатляющей может быть современная камера с 10-кратным оптическим зумом.

Пока неизвестно, какой именно сенсор Huawei сможет поместить в камеру Mate 90 Pro Max. Однако эксперты сравнили флагманы предыдущих лет с 10-кратным зумом с новым Oppo Find X9 Ultra, указав на колоссальную разницу.

Oppo Find X9 Ultra:

сенсор — 50 МП (1/2,75 дюйма);

диафрагма — f/4.3;

фокусное расстояние — эквивалент 230 мм;

технология — встроенный 10-кратный оптический зум, поддержка 20-кратного кадрирования без потерь.

Samsung Galaxy S23 Ultra:

сенсор — 10 МП (1/3,52 дюйма);

Диафрагма — f/4.9;

фокусное расстояние — эквивалент 230 мм;

технология — двухпиксельный PDAF, 10-кратный оптический зум.

Huawei P40 Pro+:

сенсор — 8 МП (1/3,6 дюйма);

диафрагма — f/4.4;

фокусное расстояние — эквивалент 240 мм;

технология — первый перископ с 10-кратным увеличением на современном телефоне; использовался 5-кратный путь отражения света.

