Oppo Find X9 Ultra против Vivo X300 Ultra: назван смартфон Android с лучшей камерой (фото)

Недавно представленные смартфоны Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra позиционируются как флагманы, ориентированные на камеру. Сейчас они являются одними из лучших камерофонов на рынке, если не лучшими.

Хотя Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra имеют очень мощные камеры, результаты тестирования несколько различаются. На это указали эксперты портала Android Headlines.

Камера Vivo X300 Ultra

Vivo X300 Ultra Фото: Android Headlines

Vivo X300 Ultra имеет три камеры на задней панели. Он получил 200-мегапиксельную основную камеру (сенсор Sony LYT-901, размер сенсора 1/1,12 дюйма, оптическая стабилизация изображения, PDAF, размер пикселя 0,7 мм, 35 мм), дополненную 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом (сенсор ISOCELL HPB, размер сенсора 1/1,4 дюйма, 3,7-кратный оптический зум, телемакро, OIS, многонаправленный PDAF, размер пикселя 0,56 мкм, 85 мм).

Третьей камерой на задней панели стал 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (сенсор Sony LYT-818, размер сенсора 1/1,28 дюйма, угол обзора 116 градусов, оптическая стабилизация изображения, двухпиксельный PDAF, размер пикселя 1,22 мкм, 14 мм). Также имеется 5-мегапиксельный мультиспектральный сенсор.

Відео дня

Камера Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

На задней панели Oppo Find X9 Ultra можно заметить четыре камеры. Этот смартфон имеет 200-мегапиксельный модуль от Sony, LYT-901 размером 1/1,12 дюйма, как и его конкурент от Vivo, однако Oppo предлагает более широкую диафрагму f/1.5 и эквивалент фокусного расстояния 23 мм. Есть поддержка оптической стабилизации изображения и PDAF.

Телефон таокж использует 200-мегапиксельную перикопную телеобъективную камеру. Это 3-кратный телеобъектив с сенсором OmniVision OV52A размером 1/1,28 дюйма с диафрагмой f/2.2. Он представляет собой эквивалент 70-мм объектива.

Вторая перископическая телеобъективная камера — это 50-мегапиксельный модуль ISOCELL JNL. Он имеет размер сенсора 1/2,75 дюйма и диафрагму f/3,5. Четвертая камера — это 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль от Sony LYT-600 с сенсором 1/1,95 дюйма и диафрагмой f/2,0 (14 мм). Смартфон также имеет датчик цветового спектра на задней панели.

Oppo против Vivo: что показали тесты

Чтобы сравнить возможности камер Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra, эксперты сделали ряд фотографий при разном освещении. Для наглядности одно и то же изображение снимали обоими телефонами с настройками по умолчанию.

Тестирование показало, что оба смартфона делают потрясающие фотографии. В то же время Vivo X300 Ultra использует больше резкости, чем Oppo Find X9 Ultra. Фото на смартфон Vivo также теплее в некоторых сценариях, холоднее в других.

Фото при дневном свете

Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra используют один и тот же сенсор для дневных снимков, но делают несколько разные фото. Эксперты отметили, что цветовая температура достаточно сильно отличалась в зависимости от сцены.

Vivo X300 Ultra обычно делал лучшие ультраширокоугольные снимки днем, что неудивительно, учитывая его характеристики. Его фото имеют больше деталей и в целом более сбалансированы. То же самое касается динамического диапазона.

С 3-кратным увеличением оба телефона находятся практически на одном уровне. С 10-кратным увеличением Oppo Find X9 Ultra справлялся немного лучше, но лишь при условии хорошего освещения.

Фото при слабом освещении

При слабом освещении Vivo X300 Ultra оказался однозначным лидером. Его фото часто немного теплее, что немного лучше отражает реальность. В то же время эксперты отметили, что снимки на улице — это вопрос предпочтений. Oppo часто делал предметы на фото немного ярче, однако авторам обзора в основном понравились фотографии с Vivo.

Vivo X300 Ultra также побеждает, когда речь идет о снимках со сверхширокоугольной камеры при слабом освещении. Поскольку этот смартфон имеет гораздо больший сверхширокоугольный сенсор камеры, в кадр попадает больше света. Он также предлагает лучший общий баланс и лучший контроль уличного освещения.

Выводы

По мнению экспертов, Vivo X300 Ultra лучше показал себя во время тестов. Oppo Find X9 Ultra не может конкурировать с ним в сверхширокоугольном диапазоне, хотя его сверхширокоугольные снимки тоже очень хорошие. В целом оба смартфона имеют отличные камеры, поэтому окончательный выбор зависит от предпочтений пользователя.

