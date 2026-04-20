Мощный чип и две камеры по 200 МП: чем порадует смартфон Xiaomi 18 Pro Max

Будущий флагман Xiaomi 18 Pro Max может получить ряд существенных обновлений, по сравнению со своим предшественником Xiaomi 17 Pro Max.

Некоторые подробности относительно характеристик Xiaomi 18 Pro Max раскрыл авторитетный инсайдер Digital Chat Station в своем блоге на Weibo.

Сообщается, что новый смартфон получит чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, 6,9-дюймовый плоский экран и симметричные двойные динамики. Кроме того, информатор намекает на улучшенный сверхширокоугольный объектив.

В публикации не упоминается конкретная модель, однако эксперты портала Notebookcheck пришли к выводу, что речь идет о Xiaomi 18 Pro Max. Его предшественник Xiaomi 17 Pro Max вышел в сентябре 2025 года с чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и нестандартным дополнительным дисплеем.

Предыдущие посты инсайдера указывают на то, что Xiaomi 18 Pro Max может получить 200-мегапиксельную основную камеру и 200-мегапиксельный перископный телеобъектив с зумом. Также упоминался аккумулятор емкостью более 7000 мАч.

Стоит учитывать, что Xiaomi еще не раскрыла никаких официальных подробностей относительно Xiaomi 18 Pro Max, поэтому все утечки характеристик стоит воспринимать с долей скептицизма.

