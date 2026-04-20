Компактный смартфон с мощной камерой: новинка Oppo рассекречена перед выпуском (фото)

Компания Oppo вскоре выпустит новый флагманский компактный телефон Find X9s Pro, который, вероятно, будет иметь двойную 200-мегапиксельную камеру.

Oppo Find X9s Pro официально выйдет 21 апреля. Ключевые характеристики смартфона компания Oppo раскрыла на Weibo.

Сообщается, что Find X9s Pro получил 6,3-дюймовую панель U9 Pro с рамками 1,1 мм, минимальной яркостью 1 нит и частотой обновления 144 Гц. Дисплей также имеет сертификат защиты зрения TÜV Rheinland.

Официальные рендеры Find X9s Pro Фото: Oppo

Смартфон будет работать на чипсете Dimensity 9500 и будет доступен в четырех конфигурациях памяти: 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Его кремниево-углеродный аккумулятор предлагает емкость 7025 мАч, проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Что касается камеры, ранее инсайдер сообщал, что Find X9s Pro получил основной сенсор на 200 МП, перископический телеобъектив на 200 МП и сверхширокоугольный объектив на 50 МП.

Еще одним преимуществом Oppo Find X9s Pro стал рейтинг защиты от пыли и воды IP66, IP68 и IP69. Ожидается, что смартфон будет продаваться в четырех цветах Free White, Natural Titanium, Energetic Orange и Wind Blue.

