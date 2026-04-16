Более дешевый смартфон с мощной камерой: что умеет новый Vivo X300 FE (фото)

Компания Vivo официально представила смартфон Vivo X300 FE, который позиционируется как более бюджетная модель серии Vivo X300.

Смартфон Vivo X300 FE получил упрощенные характеристики и более доступную цену, однако сохранил совместимость с телеобъективом Gen 2. Это первый случай, когда Vivo предлагает модель под брендом FE с поддержкой телеобъектива, сообщает Android Authority.

Как объясняют в издании, Telephoto Extender Gen 2 — это дополнительный аксессуар, который крепится к телефону для обеспечения фокусного расстояния, эквивалентного 200 мм. Он стал одной из особенностей флагманской серии X300.

Vivo X300 FE поддерживает телеобъектив Gen 2 Фото: Vivo

Vivo X300 FE имеет такой же 6,31-дюймовый дисплей, как и стандартный X300. Кроме того, он может похвастаться алюминиевым корпусом, защитой по стандарту IP69 и выносливым аккумулятором на 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 40 Вт.

Новый смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ постоянной памяти. Этот чип несколько слабее, чем у остальных моделей X300.

В отличие от моделей высшего уровня, Vivo X300 FE не имеет основной камеры на 200 МП. Он оснащен основной камерой на 50 МП с диафрагмой f/1.6, дополненной телеобъективом на 50 МП с диафрагмой f/2.7, 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольным объективом на 8 МП.

Vivo обещает для Vivo X300 FE пять лет обновлений ОС Android и два года патчей безопасности. Смартфон будет доступен в четырех цветах: Mist Purple, Glow White, Luxe Black и Urban Olive.

