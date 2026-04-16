Дешевший смартфон з потужною камерою: що вміє новий Vivo X300 FE (фото)

Компанія Vivo офіційно представила смартфон Vivo X300 FE, який позиціонується як більш бюджетна модель серії Vivo X300.

Смартфон Vivo X300 FE отримав спрощені характеристики та доступнішу ціну, однак зберіг сумісність з телеоб'єктивом Gen 2. Це перший випадок, коли Vivo пропонує модель під брендом FE з підтримкою телеоб'єктива, повідомляє Android Authority.

Як пояснюють у виданні, Telephoto Extender Gen 2 — це додатковий аксесуар, який кріпиться до телефону для забезпечення фокусної відстані, еквівалентної 200 мм. Він став однією з особливостей флагманської серії X300.

Vivo X300 FE підтримує телеоб'єктив Gen 2

Vivo X300 FE має такий самий 6,31-дюймовий дисплей, як і стандартний X300. Окрім того, він може похвалитися алюмінієвим корпусом, захистом за стандартом IP69 та витривалим акумулятором на 6500 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 90 Вт та бездротової зарядки потужністю 40 Вт.

Новий смартфон працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ або 512 ГБ постійної пам'яті. Цей чип дещо слабший, ніж у решти моделей X300.

На відміну від моделей вищого рівня, Vivo X300 FE не має основної камери на 200 МП. Він оснащений основною камерою на 50 МП з діафрагмою f/1.6, доповненою телеоб'єктивом на 50 МП з діафрагмою f/2.7, 3-кратним оптичним зумом та надширококутним об'єктивом на 8 МП.

Vivo обіцяє для Vivo X300 FE п’ять років оновлень ОС Android та два роки патчів безпеки. Смартфон буде доступний у чотирьох кольорах: Mist Purple, Glow White, Luxe Black та Urban Olive.

