Найкраща камера на Android: експерт порівняв флагмани Samsung, Oppo та Xiaomi (фото)

Флагмани Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 та Oppo Find X9 Pro мають чудові характеристики камер, однак під час тестування вони показали дещо різні результати.

Оглядач смартфонів Адам Дуд випробував камери Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 та Oppo Find X9 Pro під час подорожі. Результатами він поділився у статті для ZDNET.

Основні камери

За словами експерта, за гарного денного освітлення всі три основні камери роблять відмінні фото. Проте Galaxy S26 Ultra продемонстрував найкращу передачу кольорів. Зображення виглядають реалістично, а при збільшенні фотографій помітно багато деталей, хоча різниця не надто велика.

Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Фото на Oppo Find X9 Pro Фото: zdnet.com Фото на Xiaomi 17 Фото: zdnet.com

Вночі Xiaomi 17 та Oppo Find X9 Pro схильні використовувати тепліші кольори, тоді як Samsung підтримує рівномірне освітлення всіх об'єктів. Як побічний ефект, ці фотографії на Galaxy S26 Ultra виглядають трохи бляклими.

Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Фото на Oppo Find X9 Pro Фото: zdnet.com Фото на Xiaomi 17 Фото: zdnet.com

З 2-кратним зумом Galaxy S26 Ultra зберіг набагато більше деталей та глибини на фотографіях, особливо це стосується дерев та гілок, знятих здалеку. При цьому автор зізнався, що йому більше подобається "характер" китайських моделей.

Телеоб'єктив

Всі три смартфони мають різне збільшення. На думку оглядача, 200-мегапіксельна камера Oppo має найкращий телеоб'єктив, оскільки пропонує набагато більше можливостей масштабування.

Телеоб'єктив Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Телеоб'єктив Oppo Find X9 Pro Фото: zdnet.com Телеоб'єктив Xiaomi 17 Фото: zdnet.com

"Find X9 Pro не тільки може "наблизитися", але й знімки виходять детальнішими та набагато менш розмитими, ніж можна було б очікувати з такою роздільною здатністю", — пояснив Дуд.

Що стосується суперзумів, Xiaomi має максимальне збільшення 60x, Samsung — 100x, а Oppo — 120x. Автор зауважив, що компанія Samsung була піонером у цій галузі з оригінальною серією Note, але тепер 200-мегапіксельний сенсор Oppo вирвався вперед.

Телеоб'єктив Samsung Galaxy S26 Ultra вночі Фото: zdnet.com Телеоб'єктив Oppo Find X9 Pro вночі Фото: zdnet.com Телеоб'єктив Xiaomi 17 вночі Фото: zdnet.com

Надширококутна камера

Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 та Oppo Find X9 Pro отримали 50-мегапіксельні надширококутні камери. В ході тестів смартфон Oppo стабільно показував найкращі результати, краще передаючи такі деталі, як цегляна кладка в архітектурі.

Надширококутна камера Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Надширококутна камера Oppo Find X9 Pro Фото: zdnet.com Надширококутна камера Xiaomi 17 Фото: zdnet.com

Find X9 Pro демонстрував легкий ефект "риб’ячого ока" по краях, оскільки програмне забезпечення не компенсувало ширококутний об’єктив, тоді як Xiaomi 17 чудово впорався з цим завданням.

Водночас вночі Xiaomi 17 робить дуже погані фотографії з плямистими тінями та відсутністю деталей. При слабкому освітленні експерт віддає перевагу надширококутній камері Galaxy S26 Ultra.

Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Фото на Oppo Find X9 Pro Фото: zdnet.com Фото на Xiaomi 17 Фото: zdnet.com

Вердикт

Як зазначає Дуд, всі три смартфони здатні робити чудові фото, однак Oppo Find X9 Pro вразив його найбільше.

Варто враховувати, що для цього порівняння використовувався Xiaomi 17, а не Xiaomi 17 Ultra, який має трохи кращі характеристики камери. Однак навіть базовий флагман Xiaomi добре впорався з більшістю завдань.

"У будь-якому разі, вам буде важко зробити погане фото на будь-який із цих телефонів. Навіть робота в умовах слабкого освітлення досить хороша у всіх брендів (за винятком надокучливого ультраширококутного сенсора Xiaomi)", — додав експерт.

