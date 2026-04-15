Лучшая камера на Android: эксперт сравнил флагманы Samsung, Oppo и Xiaomi (фото)

Флагманы Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 и Oppo Find X9 Pro имеют отличные характеристики камер, однако во время тестирования они показали несколько разные результаты.

Обозреватель смартфонов Адам Дуд испытал камеры Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 и Oppo Find X9 Pro во время путешествия. Результатами он поделился в статье для ZDNET.

Основные камеры

По словам эксперта, при хорошем дневном освещении все три основные камеры делают отличные фото. Однако Galaxy S26 Ultra продемонстрировал лучшую передачу цветов. Изображения выглядят реалистично, а при увеличении фотографий заметно много деталей, хотя разница не слишком велика.

Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Фото на Oppo Find X9 Pro Фото: zdnet.com Фото на Xiaomi 17 Фото: zdnet.com

Ночью Xiaomi 17 и Oppo Find X9 Pro склонны использовать более теплые цвета, тогда как Samsung поддерживает равномерное освещение всех объектов. Как побочный эффект, эти фотографии на Galaxy S26 Ultra выглядят немного блеклыми.

Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Фото на Oppo Find X9 Pro Фото: zdnet.com Фото на Xiaomi 17 Фото: zdnet.com

С 2-кратным зумом Galaxy S26 Ultra сохранил гораздо больше деталей и глубины на фотографиях, особенно это касается деревьев и веток, снятых издалека. При этом автор признался, что ему больше нравится "характер" китайских моделей.

Телеобъектив

Все три смартфона имеют разное увеличение. По мнению обозревателя, 200-мегапиксельная камера Oppo имеет лучший телеобъектив, поскольку предлагает гораздо больше возможностей масштабирования.

Телеобъектив Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Телеобъектив Oppo Find X9 Pro Фото: zdnet.com Телеобъектив Xiaomi 17 Фото: zdnet.com

"Find X9 Pro не только может "приблизиться", но и снимки получаются более детальными и гораздо менее размытыми, чем можно было бы ожидать с таким разрешением", — пояснил Дуд.

Что касается суперзумов, Xiaomi имеет максимальное увеличение 60x, Samsung — 100x, а Oppo — 120x. Автор отметил, что компания Samsung была пионером в этой области с оригинальной серией Note, но теперь 200-мегапиксельный сенсор Oppo вырвался вперед.

Телеобъектив Samsung Galaxy S26 Ultra ночью Фото: zdnet.com Телеобъектив Oppo Find X9 Pro ночью Фото: zdnet.com Телеобъектив Xiaomi 17 ночью Фото: zdnet.com

Сверхширокоугольная камера

Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 и Oppo Find X9 Pro получили 50-мегапиксельные сверхширокоугольные камеры. В ходе тестов смартфон Oppo стабильно показывал лучшие результаты, лучше передавая такие детали, как кирпичная кладка в архитектуре.

Сверхширокоугольная камера Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Сверхширокоугольная камера Oppo Find X9 Pro Фото: zdnet.com Сверхширокоугольная камера Xiaomi 17 Фото: zdnet.com

Find X9 Pro демонстрировал легкий эффект "рыбьего глаза" по краям, поскольку программное обеспечение не компенсировало широкоугольный объектив, тогда как Xiaomi 17 прекрасно справился с этой задачей.

В то же время ночью Xiaomi 17 делает очень плохие фотографии с пятнистыми тенями и отсутствием деталей. При слабом освещении эксперт отдает предпочтение сверхширокоугольной камере Galaxy S26 Ultra.

Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Фото на Oppo Find X9 Pro Фото: zdnet.com Фото на Xiaomi 17 Фото: zdnet.com

Вердикт

Как отмечает Дуд, все три смартфона способны делать отличные фото, однако Oppo Find X9 Pro поразил его больше всего.

Стоит учитывать, что для этого сравнения использовался Xiaomi 17, а не Xiaomi 17 Ultra, который имеет немного лучшие характеристики камеры. Однако даже базовый флагман Xiaomi хорошо справился с большинством задач.

"В любом случае, вам будет трудно сделать плохое фото на любой из этих телефонов. Даже работа в условиях слабого освещения достаточно хорошая у всех брендов (за исключением надоедливого ультраширокоугольного сенсора Xiaomi)", — добавил эксперт.

