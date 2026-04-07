Эксперт сравнил камеры Vivo X300 Ultra и iPhone 17 Pro Max: что показали тесты (видео)

Смартфон Vivo X300 Ultra позиционируется как бескомпромиссный фотофлагман. Новинку протестировали и сравнили с популярным конкурентом iPhone 17 Pro Max.

Результатами и первыми впечатлениями делится блогер с канала ben's gadget reviews. Автор проверил устройства в различных сценариях, уделив особое внимание самым сложным условиям съемки.

Ночная съемка и зум

Главное преимущество Vivo X300 Ultra заключается в размере его сенсоров. Основная камера оснащена огромным 200-Мп датчиком Sony LYT-901 оптического формата почти в 1 дюйм. Сверхширокоугольная камера также получила крупный сенсор (1/1.3 дюйма). Это позволило китайскому флагману захватывать значительно больше света.

Vivo X300 Ultra и iPhone 17 Pro Max: фото ночью Фото: скриншот / YouTube

По словам автора, в условиях слабого освещения (например, в темной ванной комнате) Vivo X300 Ultra выдает гораздо более светлую и детализированную картинку. На аналогичных кадрах с iPhone 17 Pro Max изображение получается заметно более темным, с большим количеством цифрового шума.

Такая же ситуация наблюдается и при использовании телеобъектива. 200-мегапиксельный перископ Vivo (сенсор Samsung ISOCELL HP0) выдает более четкие снимки, которые практически не страдают от засветов в ярких областях кадра, в то время как зум iPhone "объективно слабее".

Vivo X300 Ultra и iPhone 17 Pro Max: ночное фото двора Фото: скриншот / YouTube

Видеосъемка

А вот в тестировании видеовозможностей победа досталась смартфону от Apple. iPhone 17 Pro Max продемонстрировал превосходство по нескольким параметрам:

Стабилизация: Картинка на iPhone оказалась более плавной.

Угол обзора: При съемке видео на основную камеру iPhone захватывает больше пространства (24 мм против 35 мм у Vivo).

Цифровой шум: В видеороликах с iPhone шумов оказалось меньше, чем у конкурента.

Однако, как только блогер перешел к видеосъемке с использованием оптического приближения, чаша весов вновь склонилась в пользу Vivo X300 Ultra, благодаря его мощному перископическому модулю.

Тест камер Vivo X300 Ultra

Блогер отметил, что Vivo в этом году сделала огромный упор именно на улучшение видео (добавлена поддержка 10-битного формата APV log с битрейтом до 1200 Мбит/с и возможность переключать объективы прямо во время съемки), но пока Apple все еще сохраняет небольшое преимущество в базовых сценариях видеосъемки.

