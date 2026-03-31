Главный фотофлагман года Vivo X300 Ultra с 200-Мп камерой уже здесь: что умеет новинка (фото)

Vivo представила смартфон X300 Ultra. Возможности съемки устройства способны затмить признанных лидеров рынка, таких как Galaxy S26 Ultra.

Хотя в аппарате используются три тыльных фотосенсора, они выделяются качеством и профессиональными функциями, пишет PhoneArena.

X300 Ultra: характеристики камер

Оптика X300 Ultra создана в партнерстве с компанией Zeiss. По словам представителей бренда, в новинке нет второстепенных камер, поскольку каждая обладает передовыми параметрами.

Основная камера (200 Мп): применяется новейший сенсор Sony LYT-901 (1/1.12 дюйма) с фокусным расстоянием в 35 мм вместо привычных для конкурентов 23 мм. Решение обеспечивает чуть более узкий угол обзора, но создает натуральную перспективу для портретов и уличных пейзажей. Специальное покрытие линз (1G+6P) снижает отражения более чем на 20%.

Телефото (200 Мп): вместо двух отдельных зум-объективов, как у Samsung, Vivo установила один перископический вариант с фокусным расстоянием 85 мм на базе крупного датчика Samsung HP0 (1/1.4 дюйма). Он оснащен продвинутой системой стабилизации (CIPA 7.0) и автофокусом, срабатывающим 60 раз в секунду.

Широкоугольная камера (50 Мп): использует сенсор Sony LYT-818 (14 мм) с OIS.

К смартфону через специальный чехол с креплением можно подключить сменные телеконвертеры от Zeiss — Cannon 400 и более компактный Lipstick 200. Эти аксессуары кратно увеличивают значения оптического зума.

Vivo X300 Ultra также способен записывать 10-битное Log-видео в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду. Материалы совместимы с профессиональными рабочими процессами ACES. Все объективы оснащены стабилизацией уровня стедикама.

Отдельного внимания заслуживают алгоритмы цветопередачи. Благодаря 50-Мп сенсору с 12 спектральными каналами и алгоритму Ultra XDR, смартфон улавливает и воспроизводит оттенки с точностью до пикселя.

Vivo X300 Ultra со всех сторон Фото: Vivo

Другие особенности X300 Ultra

Помимо выдающихся камер, Vivo X300 Ultra обладает топовыми спецификациями:

Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Аккумулятор на 6600 мАч с быстрой проводной (100 Вт) и беспроводной (40 Вт) зарядкой.

6,82-дюймовый 2K LTPO AMOLED дисплей (144 Гц).

До 16 ГБ оперативной и 1 ТБ хранилища.

OriginOS 6 на базе ОС Android 16, заявлены 5 лет поддержки.

Смартфон доступен в трех цветах: зеленом, серебристом и черном.

