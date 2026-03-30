Samsung Galaxy S26 Ultra сравнили с Pixel 10 Pro XL: какой флагманский смартфон лучше (фото)

В сегменте премиальных Android-смартфонов выделяются два конкурента — Samsung Galaxy S26 Ultra и Google Pixel 10 Pro XL. Эксперты выяснили, какой из аппаратов предлагает больше за свою цену.

Samsung делает ставку на бескомпромиссную мощь и максимум функций, в то время как Google фокусируется на фирменном ПО, искусственном интеллекте и камерах, пишет Gizmochina.

Дизайн и дисплеи

Samsung Galaxy S26 Ultra получил прочную алюминиевую раму, защитное стекло Gorilla Armor 2 и встроенный стилус S Pen. Его корпус в целом слегка крупнее. 6,9-дюймовый AMOLED-экран (1440p, 120 Гц) имеет антибликовое покрытие, которое улучшает читаемость на улице. Картинка при этом яркая и четкая. Также имеется функция Privacy Display ("Антишпион"). Это главная фишка флагмана. Она умеет скрывать от посторонних взглядов содержимое сегментов с приватной информацией, или изображение дисплея целиком. Скажем, вы получаете уведомление или вводите пароль, и кто-то смотрит со стороны на экран под углом — этот сектор будет темным для наблюдателя со стороны.

Google Pixel 10 Pro XL предлагает более минималистичный дизайн со стеклом Gorilla Glass Victus 2 с обеих сторон и без стилуса. Его чуть более компактный 6,8-дюймовый OLED-дисплей (1344p, 120 Гц) не имеет такого же покрытия для устранения отражений, но зато он ярче (пиковая яркость 3300 нит против 2600 нит у Samsung) и точнее передает цвета, что особенно заметно при просмотре HDR-видео.

Дисплеи у конкурентов сопоставимы по качеству. Для некоторых покупателей максимальная диагональ и наличие стилуса станут весомыми бонусами.

Дисплеи Galaxy S26 Ultra (слева) и Pixel 10 Pro XL (справа) Фото: Phone Arena

Производительность и АКБ

Galaxy S26 Ultra построен на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Платформа обеспечивает передовую скорость в тяжелых играх и при многозадачности. Батарея на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 60 Вт.

Pixel 10 Pro XL оснащен чипсетом Tensor G5, который по цифрам значительно слабее, но хорошо адаптирован под задачи искусственного интеллекта. В повседневных задачах он работает плавно, но в сложных играх может уступать Samsung. Батарея у модели Google чуть больше (5200 мАч), а благодаря оптимизации он зачастую работает дольше от одного заряда. Правда, заряжается медленнее — от адаптера до 45 Вт.

Если необходим самый лучший чип на рынке и максимальное быстродействие, Galaxy объективно впереди. Его аккумулятор также заряжается быстрее. При этом нельзя сказать, что в большинстве задач Pixel 10 Pro XL будет заметно медленнее, но по чистым спецификациям железа заметно отставание.

Камеры

Samsung имеет четыре тыльных камеры: 200-мегапиксельный главный сенсор, широкоугольный модуль и сразу два телеобъектива (с 3-кратным и 5-кратным оптическим зумом). Это дает дополнительные преимущества при съемке на разных расстояниях. Также смартфон лучше справляется с записью видео (доступны пресеты 8K и 4K/120fps).

Google предлагает три фотосенсора: 50-мегапиксельный основной, сверхширик и перископический объектив с 5-кратным приближением. Несмотря на меньшее разрешение, благодаря фирменным алгоритмами фото на Pixel часто выглядят более сбалансированными и естественными. Кроме того, Pixel 10 Pro XL выигрывает в селфи-снимках благодаря 42-мегапиксельной фронтальной камере с широким углом обзора (на Samsung используется более простой 12-Мп вариант).

Смартфоны Galaxy S26 Ultra и Pixel 10 Pro XL Фото: Phone Arena

Что выбрать

Модель Samsung стоит значительно дороже, и имеет некоторые преимущества, полезность которых стоит оценивать в зависимости от своих нужд.

Стилус S Pen, две зум-камеры, самый мощный процессор на рынке, экосистема Samsung с прошивкой One UI и функциями Galaxy AI — в числе главных плюсов. Оба смартфона будут 7 лет получать обновления ПО.

У Google тоже есть свои разнообразные ИИ-опции. Многим придется по вкусу "чистая" ОС Android без лишнего софта, а также надежная камера, способна выдать приличный результат в любых условиях. Однако чипсет Tensor G5 в тестах медленнее новейшего Snapdragon.

Цена Samsung Galaxy S26 Ultra (256 ГБ) в Украине: 64 999 грн.

Цена Google Pixel 10 Pro XL (256 ГБ) в Украине: от 44 000 грн.

