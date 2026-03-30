Samsung Galaxy S26 Ultra порівняли з Pixel 10 Pro XL: який флагманський смартфон кращий (фото)

У сегменті преміальних Android-смартфонів виділяються два конкуренти — Samsung Galaxy S26 Ultra і Google Pixel 10 Pro XL. Експерти з'ясували, який з апаратів пропонує більше за свою ціну.

Samsung робить ставку на безкомпромісну міць і максимум функцій, тоді як Google фокусується на фірмовому ПЗ, штучному інтелекті та камерах, пише Gizmochina.

Дизайн і дисплеї

Samsung Galaxy S26 Ultra отримав міцну алюмінієву раму, захисне скло Gorilla Armor 2 і вбудований стилус S Pen. Його корпус загалом злегка більший. 6,9-дюймовий AMOLED-екран (1440p, 120 Гц) має антивідблискове покриття, яке покращує читабельність на вулиці. Картинка при цьому яскрава і чітка. Також є функція Privacy Display ("Антишпигун"). Це головна фішка флагмана. Вона вміє приховувати від сторонніх поглядів вміст сегментів з приватною інформацією, або зображення дисплея цілком. Скажімо, ви отримуєте повідомлення або вводите пароль, і хтось дивиться збоку на екран під кутом — цей сектор буде темним для стороннього спостерігача.

Google Pixel 10 Pro XL пропонує більш мінімалістичний дизайн зі склом Gorilla Glass Victus 2 по обидва боки і без стилуса. Його трохи компактніший 6,8-дюймовий OLED-дисплей (1344p, 120 Гц) не має такого ж покриття для усунення віддзеркалень, зате він яскравіший (пікова яскравість 3300 ніт проти 2600 ніт у Samsung) і точніше передає кольори, що особливо помітно при перегляді HDR-відео.

Дисплеї у конкурентів можна порівняти за якістю. Для деяких покупців максимальна діагональ і наявність стилуса стануть вагомими бонусами.

Дисплеї Galaxy S26 Ultra (ліворуч) і Pixel 10 Pro XL (праворуч) Фото: Phone Arena

Продуктивність і АКБ

Galaxy S26 Ultra побудований на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Платформа забезпечує передову швидкість у важких іграх і при багатозадачності. Батарея на 5000 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 60 Вт.

Pixel 10 Pro XL оснащений чипсетом Tensor G5, який за цифрами значно слабший, але добре адаптований під завдання штучного інтелекту. У повсякденних завданнях він працює плавно, але в складних іграх може поступатися Samsung. Батарея у моделі Google трохи більша (5200 мАг), а завдяки оптимізації він часто працює довше від одного заряду. Щоправда, заряджається повільніше — від адаптера до 45 Вт.

Якщо необхідний найкращий чип на ринку і максимальна швидкодія, Galaxy об'єктивно попереду. Його акумулятор також заряджається швидше. При цьому не можна сказати, що в більшості завдань Pixel 10 Pro XL буде помітно повільнішим, але за чистими специфікаціями заліза помітне відставання.

Камери

Samsung має чотири тильних камери: 200-мегапіксельний головний сенсор, ширококутний модуль і одразу два телеоб'єктиви (з 3-кратним і 5-кратним оптичним зумом). Це дає додаткові переваги при зйомці на різних відстанях. Також смартфон краще справляється із записом відео (доступні пресети 8K і 4K/120fps).

Google пропонує три фотосенсори: 50-мегапіксельний основний, надширокий і перископічний об'єктив із 5-кратним наближенням. Попри меншу роздільну здатність, завдяки фірмовим алгоритмами фото на Pixel часто виглядають більш збалансованими та природними. Крім того, Pixel 10 Pro XL виграє в селфі-знімках завдяки 42-мегапіксельній фронтальній камері з широким кутом огляду (на Samsung використовується простіший 12-Мп варіант).

Смартфони Galaxy S26 Ultra і Pixel 10 Pro XL Фото: Phone Arena

Що вибрати

Модель Samsung коштує значно дорожче, і має деякі переваги, корисність яких варто оцінювати залежно від своїх потреб.

Стилус S Pen, дві зум-камери, найпотужніший процесор на ринку, екосистема Samsung з прошивкою One UI і функціями Galaxy AI — серед головних плюсів. Обидва смартфони будуть 7 років отримувати оновлення ПЗ.

У Google теж є свої різноманітні ШІ-опції. Багатьом припаде до смаку "чиста" ОС Android без зайвого софту, а також надійна камера, здатна видати пристойний результат за будь-яких умов. Однак чипсет Tensor G5 у тестах повільніший за новітній Snapdragon.

Ціна Samsung Galaxy S26 Ultra (256 ГБ) в Україні: 64 999 грн.

Ціна Google Pixel 10 Pro XL (256 ГБ) в Україні: від 44 000 грн.

Раніше експерт назвав смартфон, який можна купити замість Pixel 10a. Google випустила у 2026 році відносно недорогий смартфон Pixel 10a. Приблизно за таку саму ціну можна знайти вживаний Pixel 10 Pro XL.

Також Фокус наводив порівняння Samsung Galaxy S26 Ultra з S25 Ultra. З релізом нового флагмана Samsung багато хто задається питанням: чи варто переплачувати за свіжу модель або краще заощадити, взявши торішню. У випадку з Galaxy S26 Ultra зміни виявилися скромними.