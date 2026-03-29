Новий — не означає кращий: експерти порівняли Samsung Galaxy S26 Ultra з S25 Ultra (фото)

З релізом нового флагмана Samsung багато хто задається питанням: чи варто переплачувати за свіжу модель або краще заощадити, взявши торішню. У випадку з Galaxy S26 Ultra зміни виявилися скромними.

Експерти порталу GSMArena провели детальне порівняння Galaxy S26 Ultra і його попередника S25 Ultra, щоб з'ясувати, чи виправдовує новинка різницю в ціні, яка зараз становить близько $200.

Дизайн і екран

Зовнішній вигляд зазнав неоднозначних змін. З одного боку, S26 Ultra став тоншим (7,9 мм проти 8,2 мм) і отримав більш заокруглені кути, завдяки чому краще лежить у руці. З іншого боку, він став трохи ширшим і вищим, а виступаючий блок камер комусь може здатися незручним. Крім того, титанову рамку S25 Ultra замінили на алюмінієву (Armor aluminum 2).

Обидва смартфони оснащені якісними 6,9-дюймовими матрицями LTPO OLED (3120x1440 пікселів, 120 Гц) з покриттям антивідблиску і схожою піковою яскравістю (близько 1400-1480 ніт в авторежимі). Головна фішка екрана S26 Ultra — опція Privacy Display, яка звужує кути огляду, приховуючи контент від сторонніх очей (але при цьому максимальна яскравість падає вдвічі).

Екрани Samsung Galaxy S26 Ultra і Galaxy S25 Ultra Фото: Phone Arena

Продуктивність, АКБ і зарядка

S26 Ultra передбачувано потужніший: його процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy перевершує Snapdragon 8 Elite з S25 Ultra на 16-19% у синтетичних тестах (Geekbench 6, AnTuTu 10, 3DMark). Однак у житті обидва апарати справляються з будь-якими завданнями без найменших затримок, а рівень троттлінгу під навантаженням у них ідентичний.

Ємність батарей однакова (5000 мАг), але S26 Ultra демонструє кращу автономність завдяки оптимізації. У тесті активного використання він протримався 16 годин 23 хвилини проти 14:49 години у S25 Ultra.

Найпомітніше поліпшення — швидкість заряджання. S26 Ultra підтримує потужність 60 Вт (проти 45 Вт), що дає змогу зарядити його до 51% лише за 15 хвилин, а повна зарядка займає 43 хвилини (у попередника — 59 хвилин).

Камери: майже без змін

Апаратна частина камер практично не змінилася. Основний 50-Мп сенсор і 5-кратний телевік у S26 Ultra отримали більш світлосильну оптику (f/1.4 і f/2.9 відповідно), а 5-кратний зум-об'єктив позбувся перископічної конструкції. 3-кратний телефото отримав сенсор меншого розміру. Покращилася фронтальна камера: сенсор зберіг роздільну здатність 12 Мп, але об'єктив став ширшим, що дає змогу захопити більше об'єктів у кадр.

При денній зйомці різниця мінімальна, хоча S26 Ultra іноді краще зберігає деталі на 2-кратному зумі. Вночі новий флагман трохи краще справляється з текстурами на основній камері, але з наближенням 3х через менший фотосенсор знімки погіршилися. Головним розчаруванням S26 Ultra стала макрозйомка — тут він помітно поступається S25 Ultra.

У відеозйомці S26 Ultra отримав кілька нових фішок для професіоналів: встановлені профілі LUT для кольорокорекції, кодек APV і "блокування горизонту". Це вельми нішеві інструменти, якими вкрай рідко користуються маси.

Камери Samsung Galaxy S26 Ultra і Galaxy S25 Ultra Фото: Phone Arena

Підсумок

Samsung Galaxy S26 Ultra варто вибрати, якщо для вас критично важливі швидша зарядка, дещо збільшена автономність, функція Privacy Display, більш ергономічний корпус і нові можливості для зйомки відео. За це доведеться доплатити близько $200.

Samsung Galaxy S25 Ultra залишається більш вигідною покупкою. Ви отримаєте практично той самий користувацький досвід, міцнішу титанову рамку, кращу макрозйомку і гучніші динаміки, заощадивши при цьому істотну суму. Різниця в швидкості роботи буде непомітна, а 7-річна підтримка оновленнями гарантує, що смартфон ще довго не застаріє.

