Огляд Samsung Galaxy S26: чому це найкращий масовий флагман бренду (фото)

Базовий Galaxy S26 від Samsung залишається одним із небагатьох компактних флагманів на ринку. Новинка отримала мінімальні поліпшення порівняно з попередником, зосередившись на ШІ-функціях.

GSMArena наводить результати докладного тестування. Експерти з'ясували, що смартфон став кращим у ключових аспектах, хоча і зберіг деякі застарілі недоліки серії.

Дизайн і екран

Зовнішній вигляд смартфона практично не змінився: плоскі скляні панелі (Gorilla Glass Victus 2) і алюмінієва рамка. Головне нововведення — блок камер на задній панелі тепер об'єднаний в один виступаючий елемент, через що телефон може погойдуватися на рівній поверхні.

Діагональ дисплея Dynamic LTPO AMOLED 2X становить 6,3 дюйма. Панель має роздільну здатність FHD+ (2340x1080), адаптивну частоту оновлення до 120 Гц і вражаючу яскравість: 1383 ніт в авторежимі і до 2552 ніт у піку (при 10% білої плями). Однак в екрані, як і раніше, немає підтримки 10-бітного кольору, Dolby Vision і покриття антивідблиску, яке залишилося ексклюзивом версії Ultra.

Samsung Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

Процесор

Апаратна платформа залежить від регіону. У США і Китаї встановлюють Snapdragon 8 Elite Gen 5, а в решті світу (включно з Україною) — новий 2-нанометровий чіп Exynos 2600. У бенчмарку AnTuTu v11 версія на Exynos набирає 3 064 672 бали. Фірмовий чип цього разу радше розчарував, бо демонструє продуктивність приблизно на рівні минулого покоління Qualcomm 8-ї серії. Snapdragon 8 Elite for Galaxy з моделі S25 у тому ж тесті набирає 3 129 383. Покращення хіба що помітне в багатоядерному тесті Geekbench 6 (близько +10%), а також у графіці.

На практиці це означає, що заради підвищення швидкодії міняти Galaxy S25 на S26 точно не варто — різниці майже немає. Більш вагомий приріст забезпечує Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, що використовується в S26 Ultra. Це рішення в усьому значно перевершує Exynos 2600 з базових моделей.

Можна сказати, що європейським покупцям формально пощастило менше, але насправді цей нюанс не зіпсує досвід експлуатації телефону. Galaxy S26 на процесорі Samsung працює спритно і відмінно справляється з будь-якими завданнями, проте експерти очікували більш істотного стрибка, порівнюючи з S25.

Ємність АКБ підросла до 4300 мАг, що разом з оптимізацією допомогло підвищити автономність: результат тесту активного використання склав 15 годин 20 хвилин. Потужність зарядки залишилася на рівні 25 Вт (дротова) і 15 Вт (бездротова, з підтримкою стандарту Qi2, але без вбудованих магнітів), при цьому до 62% смартфон заряджається за 30 хвилин.

Камери, Galaxy AI

Набір камер перекочував з минулої моделі без змін: основна 50 Мп з оптичною стабілізацією, 10 Мп телефото з 3-кратним зумом без втрат і 12 Мп ширококутна. Спереду встановлена 12-Мп селфі-камера з автофокусом. Galaxy S26 знімає добре в більшості умов, але не пропонує якихось видатних результатів для свого цінового діапазону.

Смартфон працює на Android 16 з оболонкою One UI 8.5 і пропонує ті ж АІ-функції, що й Ultra. Серед нововведень виділяється асистент Bixby, який тепер краще розуміє природне мовлення і може допомагати з налаштуваннями телефону. Також з'явилася глибока інтеграція з нейромережею Perplexity AI для складних пошукових запитів і виконання багатокрокових завдань. Інструмент Now Nudge пропонує контекстні дії в месенджерах, наприклад, додати зустріч у календар.

Функція Circle to Search навчилася розпізнавати одразу кілька об'єктів на екрані, а в Галереї з'явився розумний пошук за скріншотами і можливість редагувати фото текстовими командами (Photo Assist). Інструмент Audio Eraser тепер працює і в сторонніх додатках (YouTube, Instagram), виділяючи голос на тлі шуму, а штатна камера отримала просунутий сканер документів, що прибирає зайве і вирівнює текст. Виробник гарантує 7 років оновлень ОС і патчів безпеки.

Розділ Galaxy AI на смартфоні S26 Фото: gsmarena.com

Експерти дійшли висновку, що Galaxy S26 — це добротний, але нуднуватий апарат. До його плюсів належать преміальна збірка, яскравий дисплей, збільшена автономність, відмінна селфі-камера і тривала програмна підтримка. Головні мінуси — повільна зарядка (навіть у бюджетного A57 вона швидша), відсутність поліпшень у камерах, базовий захист IP68 (у конкурентів уже зустрічається IP69) і загалом не найвигідніше співвідношення ціни та характеристик на тлі сильних китайських конкурентів, таких як Xiaomi 17 або Vivo X300.

Загалом же саме цей смартфон називають оптимальним вибором для шанувальників екосистеми Samsung, оскільки він забезпечує приємний досвід експлуатації без переплати за функції моделі Ultra.

Ціна Samsung Galaxy S26 12/256 ГБ в Україні становить 45 999 грн.

