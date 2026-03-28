Обзор Samsung Galaxy S26: почему это лучший массовый флагман бренда (фото)

Базовый Galaxy S26 от Samsung остается одним из немногих компактных флагманов на рынке. Новинка получила минимальные улучшения по сравнению с предшественником, сосредоточившись на ИИ-функциях.

GSMArena приводит результаты подробного тестирования. Эксперты выяснили, что смартфон стал лучше в ключевых аспектах, хотя и сохранил некоторые застарелые недостатки серии.

Дизайн и экран

Внешний вид смартфона практически не изменился: плоские стеклянные панели (Gorilla Glass Victus 2) и алюминиевая рамка. Главное новшество — блок камер на задней панели теперь объединен в один выступающий элемент, из-за чего телефон может покачиваться на ровной поверхности.

Диагональ дисплея Dynamic LTPO AMOLED 2X составляет 6,3 дюйма. Панель имеет разрешение FHD+ (2340x1080), адаптивную частоту обновления до 120 Гц и впечатляющую яркость: 1383 нит в авторежиме и до 2552 нит в пике (при 10% белого пятна). Однако в экране по-прежнему нет поддержки 10-битного цвета, Dolby Vision и антибликового покрытия, которое осталось эксклюзивом версии Ultra.

Відео дня

Samsung Galaxy S26

Процессор

Аппаратная платформа зависит от региона. В США и Китае устанавливают Snapdragon 8 Elite Gen 5, а в остальном мире (включая Украину) — новый 2-нанометровый чип Exynos 2600. В бенчмарке AnTuTu v11 версия на Exynos набирает 3 064 672 балла. Фирменный чип в этот раз скорее разочаровал, потому что демонстрирует производительность примерно на уровне прошлого поколения Qualcomm 8-й серии. Snapdragon 8 Elite for Galaxy из модели S25 в том же тесте набирает 3 129 383. Улучшение разве что заметно в многоядерном тесте Geekbench 6 (около +10%), а также в графике.

На практике это значит, что ради повышения быстродействия менять Galaxy S25 на S26 точно не стоит — разницы почти нет. Более весомый прирост обеспечивает Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, использующийся в S26 Ultra. Это решение во всем значительно превосходит Exynos 2600 из базовых моделей.

Можно сказать, что европейским покупателям формально повезло меньше, но в действительности этот нюанс не испортит опыт эксплуатации телефона. Galaxy S26 на процессоре Samsung работает шустро и отлично справляется с любыми задачами, однако эксперты ожидали более существенного скачка, сравнивая с S25.

Емкость АКБ подросла до 4300 мАч, что вместе с оптимизацией помогло повысить автономность: результат теста активного использования составил 15 часов 20 минут. Мощность зарядки осталась на уровне 25 Вт (проводная) и 15 Вт (беспроводная, с поддержкой стандарта Qi2, но без встроенных магнитов), при этом до 62% смартфон заряжается за 30 минут.

Samsung Galaxy S26

Съемка и Galaxy AI

Набор камер перекочевал из прошлой модели без изменений: основная 50 Мп с оптической стабилизацией, 10 Мп телефото с 3-кратным зумом без потерь и 12 Мп широкоугольная. Спереди установлена 12-Мп селфи-камера с автофокусом. Galaxy S26 снимает хорошо в большинстве условий, но не предлагает каких-то выдающихся результатов для своего ценового диапазона.

Смартфон работает на Android 16 с оболочкой One UI 8.5 и предлагает те же ИИ-функции, что и Ultra. Среди нововведений выделяется ассистент Bixby, который теперь лучше понимает естественную речь и может помогать с настройками телефона. Также появилась глубокая интеграция с нейросетью Perplexity AI для сложных поисковых запросов и выполнения многошаговых задач. Инструмент Now Nudge предлагает контекстные действия в мессенджерах, например, добавить встречу в календарь.

Функция Circle to Search научилась распознавать сразу несколько объектов на экране, а в Галерее появился умный поиск по скриншотам и возможность редактировать фото текстовыми командами (Photo Assist). Инструмент Audio Eraser теперь работает и в сторонних приложениях (YouTube, Instagram), выделяя голос на фоне шума, а штатная камера получила продвинутый сканер документов, убирающий лишнее и выравнивающий текст. Производитель гарантирует 7 лет обновлений ОС и патчей безопасности.

Раздел Galaxy AI на смартфоне S26

Эксперты пришли к выводу, что Galaxy S26 — это добротный, но скучноватый аппарат. К его плюсам относятся премиальная сборка, яркий дисплей, возросшая автономность, отличная селфи-камера и длительная программная поддержка. Главные минусы — медленная зарядка (даже у бюджетного A57 она быстрее), отсутствие улучшений в камерах, базовая защита IP68 (у конкурентов уже встречается IP69) и в целом не самое выгодное соотношение цены и характеристик на фоне сильных китайских конкурентов, таких как Xiaomi 17 или Vivo X300.

В целом же именно этот смартфон называют оптимальным выбором для поклонников экосистемы Samsung, поскольку он обеспечивает приятный опыт эксплуатации без переплаты за функции модели Ultra.

Цена Samsung Galaxy S26 12/256 ГБ в Украине составляет 45 999 грн.

Ранее сообщалось, какой бюджетный смартфон Samsung выбрать в этом году. Galaxy A57 превосходит Galaxy A37 по некоторым характеристикам, однако он также стоит дороже. Первыми впечатлениями от использования новинок обозреватель техники Энди Боксолл.

Также Фокус писал, стоит ли брать Galaxy S26 Ultra. В материале приводим обзор и тесты топового смартфона Samsung.