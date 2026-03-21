Стоит ли брать Galaxy S26 Ultra: обзор и тесты топового смартфона Samsung (фото)

В смартфоне Galaxy S26 Ultra, на первый взгляд, компания вновь выбрала путь минимальных аппаратных изменений, сделав ставку на программные фишки и Galaxy AI. Выясняем, что показали тесты.

Эксперты портала GSMArena провели подробное тестирование смартфона. Стоит ли новинка своих денег на фоне сильных конкурентов от Apple и китайских брендов?

Дизайн, эргономика и дисплей

Внешний вид смартфона изменился незначительно. Габариты устройства составляют 163.6 x 78.1 x 7.9 мм при весе 214 граммов. Инженеры Samsung отказались от титана в пользу новой алюминиевой рамки Armor aluminum 2 (вновь копируя аналогичный ход Apple). Корпус стал тоньше, а углы — более скругленными, благодаря чему смартфон намного удобнее и приятнее лежит в руке. Защита от воды осталась на уровне IP68, хотя китайские флагманы уже предлагают IP69. Блок камер теперь выступает сильнее, из-за чего телефон качается на плоской поверхности.

Дисплей Samsung Galaxy S26 Ultra

Лицевую панель занимает 6,9-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей (1440x3120) с частотой 120 Гц и антибликовым стеклом Gorilla Armor 2. Пиковая яркость достигла 2800 нит в режиме HDR, а в ручном режиме выдает отличные 750 нит.

Главной инновацией экрана стала аппаратная технология Privacy Display. Она позволяет сузить угол обзора, скрывая содержимое экрана от посторонних (например, при вводе паролей или чтении уведомлений). При активации функции максимальная яркость падает вдвое из-за отключения части пикселей, но в стандартном режиме дисплей работает идеально. Минусом матрицы остается 8-битная глубина цвета и отсутствие высокочастотного ШИМ-затемнения — то, что есть даже в середняках от Xiaomi.

Производительность и автономность

Смартфон базируется на эксклюзивной разогнанной версии чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Базовая версия поставляется с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти (UFS 4.0). В популярном бенчмарке AnTuTu v11 аппарат набирает впечатляющие 3 892 165 баллов, легко обходя конкурентов. Однако в стресс-тестах процессор склонен к сильному троттлингу, теряя более 50% производительности при длительных нагрузках.

Емкость батареи не изменилась и составляет 5000 мАч. Благодаря оптимизации время автономной работы в тесте активного использования (Active Use Score) выросло до 16 часов 23 минут. Это лучше показателя S25 Ultra, но все еще меньше, чем у iPhone 17 Pro Max (17:58) или флагманов с батареями на 6000-7500 мАч.

Зато Samsung наконец-то улучшила скорость зарядки. Новый стандарт Super Fast Charging 3.0 на 60 Вт позволяет зарядить батарею до 84% всего за 30 минут, а полный цикл занимает 43 минуты. Мощность беспроводной зарядки выросла до 25 Вт (Qi2.2), но встроенных магнитов в корпусе нет.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Камеры

В этом году камеры S26 Ultra вызывают смешанные чувства из-за спорных аппаратных решений:

Основная: 200 Мп (f/1.4, OIS). Диафрагма стала шире, что незначительно улучшило снимки при плохом освещении.

200 Мп (f/1.4, OIS). Диафрагма стала шире, что незначительно улучшило снимки при плохом освещении. Ультраширокоугольная: 50 Мп (f/1.9).

50 Мп (f/1.9). Телеобъектив 3x: 10 Мп. Получил сенсор меньшего физического размера по сравнению с прошлой моделью.

10 Мп. Получил сенсор меньшего физического размера по сравнению с прошлой моделью. Телеобъектив 5x: 50 Мп (f/2.9, OIS). Перископический модуль заменили на классическую линзу (ALoP).

50 Мп (f/2.9, OIS). Перископический модуль заменили на классическую линзу (ALoP). Фронтальная: 12 Мп с более широким углом обзора.

Качество дневных и ночных фотографий осталось на высоком уровне, но практически не отличается от S25 Ultra. Главной потерей стала способность снимать качественное макро: минимальная дистанция фокусировки увеличилась на всех модулях (с 8 до 18 см на основной камере и с 26 до 52 см на 5x зуме). Видеосъемка (вплоть до 8K/30fps и 4K/120fps) традиционно превосходна, а стабилизация работает безупречно.

Итоги

Samsung Galaxy S26 Ultra — это эволюционное развитие cерии без радикальных скачков. Компания сосредоточилась на доработке искусственного интеллекта (Galaxy AI, умный Bixby), ускорении зарядки и внедрении приватного экрана Privacy Display. Стилус S Pen по-прежнему остается уникальным преимуществом серии.

Однако на фоне китайских конкурентов, предлагающих гигантские кремний-углеродные батареи и 1-дюймовые сенсоры камер, S26 Ultra выглядит консервативно.

Samsung Galaxy S26 Ultra со встроенным стилусом Фото: gsmarena.com

Плюсы:

Тонкий, легкий и удобный корпус со скругленными углами.

Отличный яркий дисплей с уникальной функцией Privacy Display.

Существенно возросшая скорость зарядки (100% за 43 минуты).

Немного улучшенная автономность.

Функции искусственного интеллекта Galaxy AI.

Встроенный стилус S Pen.

Сбалансированный и качественный звук стереодинамиков.

Минусы:

Датчики камер отстают от лучших камерофонов на рынке Android.

Ухудшились возможности макросъемки из-за новой оптики.

Емкость батареи проигрывает конкурентам с аккумуляторами нового типа.

Дисплею не хватает 10 или 12-битной глубины цвета и защиты от ШИМ.

Сильный троттлинг процессора под длительной нагрузкой.

Защита от воды только IP68 (конкуренты внедряют IP69).

