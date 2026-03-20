Какой смартфон прочнее: iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra сравнили в дроп-тесте (видео)

Эксперты с канала PhoneBuff проверили смартфоны iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra на стойкость к падениям. Гаджеты сбрасывали на лист наждачной бумаги для точной имитации текстуры асфальта.

В этом году компания Samsung отказалась от титана в пользу алюминиевой рамки, снизив вес телефона на 4 грамма. Задняя панель Galaxy S26 Ultra покрыта стеклом Gorilla Victus, а дисплей защищен стеклом Gorilla Armor, сообщает PhoneBuff.

Падение на заднюю панель и углы

Первый этап тестирования предусматриваш падение на спинку. Заднее стекло треснуло у обоих аппаратов. Камеры Galaxy S26 Ultra получили сильный урон: на широкоугольном объективе появилась трещина, стекло телеобъектива разбилось. Модули продолжили работать, но на снимках возникли блики. Блок камер iPhone 17 Pro Max остался целым.

Падение на угол с высоты один метр оставило потертости на алюминиевых рамках устройств. На корпусе смартфона Apple образовалась видимая вмятина. Рамка телефона Samsung перенесла этот удар лучше.

Повреждения экранов и отказ датчиков

Третий раунд состоял из падения дисплеем вниз. Экраны обоих смартфонов разбились. Повреждения стекла на Galaxy S26 Ultra оказались менее масштабными. Сетка трещин на дисплее iPhone достигла зоны фронтальной камеры, вызвав оптические искажения.

Падение на спинку с высоты 1,5 метра усугубило состояние задних панелей. Из-за новой трещины на экране перестал работать сканер отпечатков пальцев смартфона Samsung. Датчик Face ID в аппарате Apple продолжил функционировать без ошибок.

Итоги теста

Удар углом с высоты 1,5 метра не принес критических разрушений ни одному из устройств. Завершающее падение экраном вниз с той же высоты привело к сильному разрастанию сетки трещин. Модуль Face ID сохранил работоспособность несмотря на разбитое стекло над ним.

Из поврежденного телеобъектива Galaxy S26 Ultra начали выпадать осколки. Это создало риск получения порезов при использовании телефона. По итогам шести этапов дроп-теста смартфон iPhone 17 Pro Max набрал больше баллов и одержал победу за счет сохранения работоспособности камер и биометрического датчика.

Победитель дроп-теста: iPhone 17 Pro Max

