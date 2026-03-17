Смартфоны с емкими аккумуляторами и доступной ценой: топ-3 надежные модели (фото)

Автономность остается одним из главных критериев при выборе смартфона. Производители сегодня предлагают устройства с АКБ повышенной емкости, сохраняя умеренный ценник.

Фокус собрал ключевые характеристики и особенности трех популярных моделей, которые радуют емкими аккумуляторами.

Tecno Pova 7 Neo

Смартфон Tecno Pova 7 Neo получил массивную батарею на 7000 мАч с 45-ваттной быстрой зарядкой (50% за 29 минут). Гаджет оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2460x1080 пикселей. За производительность отвечает неплохой чип MediaTek Helio G100 Ultimate. Доступно 8 ГБ ОЗУ и накопитель до 256 ГБ со слотом под карты microSD. Основная камера имеет 108-Мп фотосенсор с фазовым автофокусом, фронтальная — 8 Мп. Корпус защищен от брызг по стандарту IP64.

Tecno Pova 7 Neo Фото: comfy.ua

Из приятных бонусов выделим наличие стереодинамиков, 3,5-мм разъема и реверсивной зарядки (10 Вт). Есть также модуль NFC и инфракрасный порт. Среди недостатков числятся слабая селфи-камера и замена ультраширокоугольного объектива на 2-Мп макросенсор. Аппарат работает под управлением ОС Android 15 (прошивка HIOS 15).

Цена в Украине: от 8499 грн (8/128 ГБ).

Xiaomi Redmi 15

Модель Xiaomi Redmi 15 выделяется большим 6,9-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2340x1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Автономность обеспечивает кремний-углеродная батарея на 7000 мАч с 33-ваттной зарядкой. Основой устройства стал процессор начального уровня Qualcomm Snapdragon 685. Доступны конфигурации до 8 ГБ ОЗУ и хранилище до 256 ГБ (комбинированный слот microSD). Камера представлена 50-Мп основным модулем и 8-Мп фронтальным. Заявлена влагозащита IP64.

Xiaomi Redmi 15 4G Фото: Скриншот

Аккумулятор действительно обеспечивает выдающуюся выносливость в тестах благодаря нетребовательному железу. В списке преимуществ также значатся инфракрасный порт и NFC. Недостатками признаны отсутствие стереозвука, отказ от аудиоразъема 3,5-мм и виртуальный датчик приближения. Телефон поставляется с Android 15 и оболочкой HyperOS 2.

Цена в Украине: от 6799 грн (6/128 ГБ).

Poco M8 Pro

Смартфон Poco M8 Pro предлагает стеклянный корпус с покрытием Gorilla Glass Victus 2 и мощную влагозащиту IP68/IP69K. Новинка укомплектована 6,83-дюймовой AMOLED-матрицей с разрешением 2772x1280 пикселей на 120 Гц с поддержкой Dolby Vision. Вычисления выполняет средний чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Батарея на 6500 мАч поддерживает быструю 100-ваттную зарядку (100% за 40 минут). Набор камер состоит из 50-Мп основного сенсора с оптической стабилизацией для плавных видео, 8-Мп широкоугольного объектива и 32-Мп селфи-камеры.

Poco M8 Pro Фото: gsmarena.com

Обозреватели хвалят качество сборки, дисплей, высокую автономность и громкие стереодинамики. Главная камера делает качественные фото при любом освещении. Критика направлена на обилие встроенной рекламы в системе. К минусам также относят отсутствие слота microSD. В целом аппарат признан сбалансированным решением в своем классе.

Цена в Украине: от 13 999 грн (8/256 ГБ).

