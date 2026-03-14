Google назвала смартфоны, которые получат Android 17: полный список моделей (фото)

Компания Google активно ведет разработку следующей версии своей мобильной ОС — Android 17. Уже известно, какие телефоны получат апдейт первыми.

Для разработчиков и энтузиастов уже доступны первые бета-версии системы. А недавно был обнародован список совместимых аппаратов линейки Google Pixel, пишет Gizmochina.

В официальный перечень устройств бренда, которые получат новую версию ОС, входят следующие модели:

Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a

Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a

Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a

Планшет Pixel Tablet

Складной смартфон Pixel Fold

Google Pixel 6 станет самым старым смартфоном бренда с актуальной ОС Фото: phonearena.com

Журналисты обратили внимание, что в списке программы бета-тестирования пока отсутствует недавно вышедший Pixel 10a. Эксперты связывают это с тем, что релиз смартфона состоялся уже после выхода второй бета-версии Android 17. Ожидается, что поддержка новой модели появится в следующей тестовой сборке, релиз которой запланирован на ближайшее время.

Для смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro обновление до Android 17 станет последним крупным апдейтом операционной системы. Официальная программная поддержка этих устройств завершится в октябре этого года, поэтому они, скорее всего, не получат последующие промежуточные обновления вроде QPR2. Тем не менее, смартфоны, выпущенные на базе ОС Android 12, получат в общей сложности пять крупных обновлений ОС.

График релиза Android 17

Согласно дорожной карте Google, в марте начинается этап "стабильности платформы", в ходе которого завершается разработка базовых программных интерфейсов (API) и фиксируется поведение системы для сторонних приложений.

Ожидается, что финальная версия Android 17 для всех пользователей выйдет ориентировочно в июне 2026 года. Производители будут отдельно сообщать графики релизов собственных прошивок на основе свежей ОС.

