Обновление One UI 8.5 уже здесь: какие смартфоны Samsung получат свежую систему (фото)

Актуальная прошивка One UI 8.5 для смартфонов Samsung дебютировала в феврале вместе с серией Galaxy S26. Вскоре компания начнет рассылать апдейт для ранее выпущенных гаджетов.

Южнокорейский техногигант пока не опубликовал официальный план выпуска обновлений. Но портал Gizmochina собрал предварительный список поддерживаемых телефонов. С высокой долей вероятности новую ОС получат все устройства Galaxy, которые ранее обновились до One UI 8.0 или поставлялись с этой версией изначально.

Ниже представлен перечень моделей, которые готовятся к переходу на One UI 8.5.

Линейка Galaxy S:

Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra / S25 Edge / S25 FE

Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S23 FE

Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Линейка гибких смартфонов Galaxy Z:

Galaxy Z TriFold / Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 7 / Z Flip 7 (включая версию Z Flip 7 FE)

Galaxy Z Fold 6 / Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4 / Z Flip 4

В список вошел популярный смартфон Samsung Galaxy A56

Средний сегмент (серии Galaxy A, M, F):

Galaxy A: A73, A56 / A55 / A54 / A53, A36 / A35 / A34 / A33, A26 / A25 / A24, A17 / A16 / A15 / A07 / A06 (включая версии 4G и 5G).

A73, A56 / A55 / A54 / A53, A36 / A35 / A34 / A33, A26 / A25 / A24, A17 / A16 / A15 / A07 / A06 (включая версии 4G и 5G). Galaxy M: M56 / M55 (включая M55s) / M54 / M53, M36 / M35 / M34 / M33, M17 / M16 / M15, M07 / M06.

M56 / M55 (включая M55s) / M54 / M53, M36 / M35 / M34 / M33, M17 / M16 / M15, M07 / M06. Galaxy F: F70e, F56 / F55 / F54, F36 / F34, F17 / F16 / F15, F07 / F06.

Планшеты и защищенные устройства (Galaxy Tab, XCover):

Galaxy Tab S: S11 / S11 Ultra, серия S10 (включая версии Plus, Ultra, FE, FE+, Lite), серия S9 (включая Plus, Ultra, FE, FE+), S8 / S8+ / S8 Ultra, Tab S6 Lite (2024).

S11 / S11 Ultra, серия S10 (включая версии Plus, Ultra, FE, FE+, Lite), серия S9 (включая Plus, Ultra, FE, FE+), S8 / S8+ / S8 Ultra, Tab S6 Lite (2024). Galaxy Tab A: A11 / A11+, A9 / A9+, Active 5 / Active 5 Pro.

A11 / A11+, A9 / A9+, Active 5 / Active 5 Pro. Galaxy XCover: 7 / 7 Pro / 6 Pro.

Список базируется на публично доступной политике обновлений компании и сроках поддержки, которые были заявлены для этих аппаратов на момент их релиза. Самые точные данные будут опубликованы в пресс-релизе от Samsung.

