Обзор Samsung Galaxy S26+: почему этот флагман удивляет не меньше, чем Ultra (фото)

Samsung недавно выпустила серию Galaxy S26, в которой S26+ занял позицию между базовой моделью и топовой версией Ultra. Аппарат получил обновленный процессор, ускоренную беспроводную зарядку и передовые ИИ-функции.

Детальные результаты тестов и экспертную оценку возможностей новинки приводит портал GSMArena.

Дизайн, дисплей и яркость

Корпус смартфона имеет габариты 158,4x75,8x7,3 мм при весе 190 граммов. Рамка изготовлена из прочного сплава Armor Aluminum 2. Лицевая и задняя панели защищены стеклом Gorilla Glass Victus 2. Предусмотрена защита от пыли и воды по стандарту IP68.

Дисплей представлен 6,7-дюймовой матрицей Dynamic LTPO AMOLED 2X с разрешением QHD+ (1440x3120 пикселей) и плотностью 516 ppi. Частота обновления динамически меняется от 1 до 120 Гц. В ручном режиме максимальная яркость составила 755 нит. Автоматическая регулировка выдает 1498 нит на 75% площади экрана и достигает пиковых 2596 нит в 10-процентном окне. Панель поддерживает стандарт HDR10+, но лишена технологии Dolby Vision.

Samsung Galaxy S26+ Фото: gsmarena.com

Хотя в основном экран удовлетворяет всем запросам и выглядит приятно, Samsung до сих пор не уделяет внимание таким важным характеристикам, как глубина цвета и ШИМ-затемнение. Вместо 10-битной матрицы и повышенной защиты глаз от мерцания, как у конкурентов, покупатель получает базовые спецификации. В целом с точки зрения сборки и ощущений при эксплуатации это типичный премиум от Samsung последних лет. Никаких излишеств, только проверенная годами формула.

Процессор и бенчмарки

Глобальная версия смартфона базируется на 2-нанометровом чипсете Samsung Exynos 2600 (10 ядер, графика Xclipse 960). Устройство комплектуется 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и быстрым накопителем стандарта UFS 4.X объемом 256 или 512 ГБ.

В тестах производительности модель на базе фирменного чипа Exynos показала флагманские результаты. В Geekbench 6 аппарат набрал 3250 баллов в одноядерном и 10982 балла в многоядерном режимах. В комплексном тесте AnTuTu v11 смартфон продемонстрировал результат 3 142 032 балла. Графический бенчмарк 3DMark Wild Life Extreme оценил устройство в 7138 баллов. Центральный процессор стабильно удерживает пиковую производительность, однако при длительном стресс-тесте графический ускоритель (GPU) снижает мощность до 50% во избежание перегрева.

Что это значит на практике? Хотя гаджет слегка уступает по цифрам модели Ultra на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, вряд ли это будет заметно в повседневной эксплуатации. Все игры и тяжелые задачи должны функционировать отлично.

Комплектация Samsung Galaxy S26+ Фото: gsmarena.com

Автономность и зарядка

Емкость встроенного литий-ионного аккумулятора составляет 4900 мАч. Время активного использования экрана (Active Use Score) выросло до 16 часов 25 минут, превзойдя показатель прошлогоднего S25+ (14,5 часа). В контексте конкурентов из Китая вроде OnePlus 15, чьи показатели уходят за 20 часов, это не самая впечатляющая автономность. Но она достаточно приличная для полного дня работы без подзарядки с некоторым запасом.

Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт по протоколу PD3.0. Восстановление энергии от 0 до 69% занимает 30 минут. Полная зарядка длится ровно 1 час — опять-таки, консервативные цифры, учитывая, что зарядка вдвое мощнее уже не редкость даже в среднем классе, если говорить о Xiaomi и Motorola. Мощность беспроводной зарядки увеличена до 20 Вт (стандарт Qi2.2). Поддерживается реверсивная зарядка аксессуаров на 4,5 Вт.

Камеры и ПО

Тыльный набор камер включает в себя три модуля. Главный 50-Мп датчик (f/1.8) оснащен двойным фазовым автофокусом и оптической стабилизацией (OIS). Телеобъектив на 10 Мп (f/2.4, OIS) обеспечивает 3-кратный оптический зум. Ультраширокоугольная камера имеет разрешение 12 Мп и угол обзора 120 градусов. Фронтальная камера на 12 Мп оснащена автофокусом. Запись видео доступна в формате 8K при 30 кадрах в секунду.

Samsung Galaxy S26+ Фото: gsmarena.com

С точки зрения фотографии телефон выдает солидные результаты среднего уровня. Физически фотомодули не изменились по сравнению с предшественником, поэтому особого прогресса не заметно. Отмечаются хорошие селфи и достойное качество кадров даже при плохом освещении, особенно если включить ночной режим. Правда, последним не слишком удобно пользоваться. Видеоролики тоже радуют в большинстве условий: предусмотрены почти все функции более дорогого S26 Ultra, включая режимы Horizon Lock (блокировка горизонта) и Pro Video с множеством опций и фреймрейтом 24 fps. Отсутствуют только пресет 4K 120fps и профессиональный кодек APV из старшей модели, но это нишевые инструменты. Стабилизация лишь слегка не дотягивает до идеала.

Смартфон поставляется с ОС Android 16 и оболочкой One UI 8.5. Производитель обещает 7 лет обновлений системы. Система получила расширенный пакет функций Galaxy AI. Встроенный ассистент Bixby научился анализировать системные проблемы и открывать нужные настройки по текстовому запросу. Интегрирована нейросеть Perplexity AI для сложных поисковых запросов. Функция Now Nudge анализирует контекст в мессенджерах и предлагает быстрые действия (сохранить встречу, забронировать столик). Опция Audio Eraser теперь удаляет шумы из видео прямо в сторонних клиентах (Instagram, YouTube).

Начальная цена Galaxy S26+ составляет 1100 долларов. Эксперты называют аппарат надежным и качественным, но отмечают, что минимальное число отличий от S25+ делает его сложным для рекомендации на фоне более дешевого базового S26 или прошлогоднего флагмана S25 Ultra.

