Самый дорогой смартфон Samsung испытали на прочность: что показали тесты (видео)

Последний флагман Samsung Galaxy S26 Ultra получил алюминиевую раму, вместо титановой, что вызвало некоторые вопросы относительно долговечности смартфона.

Чтобы проверить прочность телефона Samsung Galaxy S26 Ultra, авторы YouTube-канала PBKreviews провели свой фирменный тест на падение.

Тест на падение Samsung Galaxy S26 Ultra

В результате первого падения самый дорогой смартфон Samsung получил заметное повреждение рамки. При этом экран остался целым.

Второе падение привело к тому, что один из объективов камеры Galaxy S26 Ultra треснул. Других видимых повреждений не было.

После третьего падения стекло объектива полностью разбилось. Кроме того, на рамке Galaxy S26 Ultra появились дополнительные царапины.

Как отмечает GSMArena, это испытание на прочность показало, что Galaxy S26 Ultra немного хуже справляется с падениями, чем его предшественник Galaxy S25 Ultra. Тем не менее, смартфон остался полностью функциональным после трех падений.

Напомним, сверхтонкий складной телефон Samsung Galaxy Z TriFold не выдержал испытания на сгибание.

Фокус также сообщал, что Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus показал очень хорошие результаты во время тестов на прочность.