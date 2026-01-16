Новый телефон среднего класса превзошел флагманы: что показало тестирование (видео)

Недавно выпущенный смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus продемонстрировал очень хорошие результаты во время испытания на прочность.

Несмотря на то, что Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus считается смартфоном среднего класса, по прочности его можно приравнять к ряду современных флагманов. Видео тестирования было обнародовано на YouTube-канале JerryRigEverything.

Тестирование Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus

Сначала ведущий Зак Нельсон испытал прочность стекла Gorilla Glass Victus 2, приклеив для этого на экран шкалу измерения Мооса. Дисплей начал царапаться на шестом уровне твердости и получил более глубокие царапины на седьмом уровне.

Эксперт также отметил прочность задней крышки Redmi Note 15 Pro Plus, изготовленной из стекловолокна. По данным Xiaomi, она в десять раз более устойчива к ударам, чем обычное стекло.

Відео дня

Кроме того, Нельсон провел тест на изгиб смартфона, отметив, что устройство почти не гнется. Это стало возможным благодаря использованию прочной материнской платы, усиленной пластиковой рамы с металлической подструктурой и многослойной амортизирующей конструкции.

Важно

Смартфон за 180 тысяч грн сломался через месяц: пользователь показал, в чем проблема (фото)

Как отмечает Android Authority, модель Redmi Note 15 Pro Plus оказалась такой же прочной, как гораздо более дорогие флагманы Samsung Galaxy S25 Ultra, OnePlus 15 и Google Pixel 10 Pro XL. Смартфон также имеет рейтинги защиты IP66, IP68, IP69 и IP69K, а значит предлагает лучшую защиту от пыли и воды, чем серия iPhone 17. При этом цена Redmi Note 15 Pro Plus составляет около 500 долларов.

"Этот результат говорит о том, что вам не нужно тратить кучу денег на чрезвычайно прочный смартфон. Кроме того, устройство, кажется, выдерживает изгиб немного лучше, чем Galaxy S25 Edge за 1100 долларов, у которого задняя панель была отделена от рамы", — отметили в издании.

Напомним, обозреватели DxOMark испытали смартфон Motorola Signature, отметив, что его камера превосходит Google Pixel 10 Pro XL и iPhone 16 Pro Max.

Фокус также сообщал, что будущий смартфон OnePlus Nord 6 получит аккумулятор емкостью 9000 мАч, что существенно больше, чем у флагманской модели OnePlus 15.