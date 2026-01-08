Лучше, чем Pixel и iPhone: камера нового смартфона удивила экспертов (фото)
Обозреватели камер DxOMark испытали новый смартфон Motorola Signature, оценив его производительность в фото-, видео- и масштабировании с позиции конечного пользователя
Motorola Signature позиционируется как смартфон с лучшими камерами среди сверхтонких моделей. Анализ DxOMark показал, что флагман Motorola приближается по производительности камер к Apple iPhone 17 Pro.
Характеристики камер Motorola Signature:
- основная: 50-мегапиксельный объектив 1/1,28 дюйма, размер пикселей 1,22 мкм, эквивалент 24-миллиметрового объектива с диафрагмой f/1,68, оптическая стабилизация изображения;
- сверхширокоугольная: 50-мегапиксельный объектив 1/2,76 дюйма, размер пикселей 0,64 мкм, эквивалент 12 мм объектива с диафрагмой f/2,06;
- телеобъектив: 50 МП 1/1.953-дюймовый объектив, размер пикселей 0.8 мкм, эквивалент 71 мм объектива с диафрагмой f/2.48, оптическая стабилизация изображения.
В ходе тестирования Motorola Signature поразил экспертов точной автоматической экспозицией и балансом белого. Камеры также хорошо справляются со сценами со смешанным освещением, точно передают тона кожи и демонстрируют относительно низкий уровень шума.
Обозреватели отметили лишь незначительные недостатки, такие как непоследовательная экспозиция во время видеосъемки, шум изображения в сценах с сильным освещением на заднем плане и потеря детализации при 2-кратном зуме из-за зависимости от цифрового увеличения.
По результатам тестирования смартфон Motorola Signature получил от экспертов 164 балла, заняв шестое место в общем рейтинге DxOMark. Это на одну позицию выше Google Pixel 10 Pro XL, на три позиции выше iPhone 16 Pro Max и чуть ниже флагмана Apple iPhone 17 Pro.
