Эталон бюджетного смартфона: какую модель советует эксперт в 2026 году (фото)

Смартфон Redmi 15C 5G имеет очень хорошие для своего сегмента характеристики. Он получил огромный дисплей и емкий аккумулятор, а также работает чрезвычайно стабильно.

В начале 2025 года вышел Redmi 14C 5G, который стал одним из самых продаваемых смартфонов года. Новый Redmi 15C 5G получил ряд улучшений и обновлений, однако сохранил доступную цену, пишет TechPP.

Дизайн и корпус

Redmi 15C

По словам обозревателя, визуально Redmi 15C сделал шаг назад по сравнению с Redmi 14C, который имел круглый блок камеры, что придавало ему очень премиальный вид. Более новая модель выглядит более бюджетной.

Redmi 15C имеет параметры 171,56 x 79,47 x 7,99 мм и весит 200 г. Как отмечает эксперт портала, учитывая размер и емкость аккумулятора, это очень тонкое и относительно легкое устройство. Смартфон также может похвастаться защитой от пыли и воды по стандарту IP64.

Характеристики и производительность

Redmi 15C работает на достаточно мощном чипсете MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с оперативной памятью и памятью объемом 4 ГБ/128 ГБ, 4 ГБ/256 ГБ, 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ. Он поддерживает карты памяти и позволяет расширить память до 1 ТБ.

Redmi 15C

Смартфон оснащен огромным 6,9-дюймовым HD+ IPS LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Эксперт отметил, что экран выглядит ярким даже под прямым солнечным светом, а цвета достаточно насыщенные. Он также отметил высокую частоту обновления.

Среди других характеристик Redmi 15C — наличие аудиоразъема, боковой физический сканер отпечатков пальцев и очень хорошая общая производительность.

Камеры

Redmi 15C имеет 50-мегапиксельный основной и вспомогательный объективы на задней панели. По словам эксперта, характеристики камеры при дневном освещении хорошие, а цвета воспроизводятся особенно хорошо и насыщенно, с хорошей детализацией. Однако качество фото падает в условиях слабого освещения.

Фронтальная 8-мегапиксельная камера имеет тенденцию размывать цвета и сглаживать тон кожи, но в приложении камеры есть немало фильтров и режимов, которые можно использовать, чтобы улучшить свои селфи.

Программное обеспечение

Redmi 15C работает под управлением Android 15 с операционной системой Xiaomi HyperOS2. Как отмечают в издании, HyperOS является одним из лучших интерфейсов пользователя в мире Android. Она достаточно проста в навигации и интуитивно понятна, однако при этом на устройстве есть немало программного обеспечения.

Redmi предлагает два года основных обновлений Android и четыре года обновлений безопасности, что является неплохим предложением для этой цены. Телефон оснащен некоторыми функциями искусственного интеллекта, которые работают довольно хорошо.

Аккумулятор

По мнению обозревателя, аккумулятор на 6000 мАч является ключевой особенностью Redmi 15C. На первый взгляд, его емкость не кажется большой, однако в сочетании с HD-дисплеем и энергоэффективным процессором он может обеспечить более чем целый день автономной работы. При условии экономного использования смартфон можно не заряжать даже два полных дня.

Redmi 15C поддерживает зарядку мощностью 33 Вт, что очень быстро для этой цены. Телефон заряжается до 50 процентов чуть более чем за полчаса и полностью заряжается за час 20 минут. Redmi также поставляет адаптер в комплекте.

"В то время, когда цены медленно растут, Redmi 15C имеет все необходимое, чтобы быть тем, кем был его предшественник: эталоном бюджетных телефонов. Это, безусловно, один из лучших телефонов для тех, кто хочет надежную базовую функциональность и отличное время работы от 5G-телефона, но с ограниченным бюджетом", — подытожил обозреватель.

