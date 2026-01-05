Этот смартфон прослужит до 2032 года: эксперт назвал надежную модель, которая не разочарует (фото)

Ранее откладывать покупку нового телефона на Android означало остаться без последнего программного обеспечения, однако современные смартфоны могут оставаться актуальными годами.

Тем, кому не нравится покупать новый смартфон каждый год, эксперт Джон Гилберт советует обратить внимание на Google Pixel 10. Свой выбор он аргументировал в статье для Android Police.

Гилберт признался, что сейчас пользуется смартфоном Pixel 10 Pro и не собирается покупать более новую модель в ближайшие годы. Однако он отметил, что более дорогая модель не обязательно предлагает более долгий срок службы. По его словам, цена перестает коррелировать с долговечностью примерно на отметке в 600 долларов.

"Поэтому я рекомендую Pixel 10 в качестве телефона для покупки, если вы хотите перестать покупать телефоны. Pixel 10 — это лучший компромисс между функциями, аппаратным обеспечением и программной поддержкой. Это надежный телефон, который не разочаровывает", — пояснил эксперт.

Відео дня

Пиксель 10 Фото: androidauthority.com

Ожидается, что Google Pixel 10 будет получать обновления программного обеспечения до 2032 года. Кроме того, он предлагает длительное время автономной работы, качественный дисплей и отличную камеру за доступную цену.

Важно

Флагманский смартфон, который все игнорируют: названа недооцененная бюджетная модель

При этом эксперт советует покупать Pixel 10 лишь тем, кто пользуется своим смартфоном достаточно давно. По его мнению, владельцы Google Pixel 8 или подобных устройств могут еще подождать несколько лет.

"Хотя я считаю Pixel 10 лучшим телефоном Android, который можно купить сейчас, программное обеспечение Pixel 8 почти идентично. Я буду продолжать с нетерпением ждать того, что производители Android будут производить в будущем, но вы можете смело купить новый телефон Android сейчас и не беспокоиться о том, что пропустите будущее", — подытожил Гилберт.

Напомним, будущий Samsung Galaxy S26 может стать единственным доступным флагманским смартфоном в 2026 году.

Фокус также сообщал, что Honor подтвердила дату запуска смартфона Power 2 с гигантской батареей на 10 080 мАч.