Цей смартфон прослужить до 2032 року: експерт назвав надійну модель, яка не розчарує (фото)

Раніше відкладати покупку нового телефона на Android означало залишитись без останнього програмного забезпечення, однак сучасні смартфони можуть залишатися актуальними роками.

Тим, кому не подобається купувати новий смартфон щороку, експерт Джон Гілберт радить звернути увагу на Google Pixel 10. Свій вибір він аргументував у статті для Android Police.

Гілберт зізнався, що наразі користується смартфоном Pixel 10 Pro та не збирається купувати новішу модель найближчими роками. Проте він зазначив, що дорожча модель не обов’язково пропонує довший термін служби. За його словами, ціна перестає корелювати з довговічністю приблизно на позначці в 600 доларів.

"Тому я рекомендую Pixel 10 як телефон для покупки, якщо ви хочете перестати купувати телефони. Pixel 10 — це найкращий компроміс між функціями, апаратним забезпеченням та програмною підтримкою. Це надійний телефон, який не розчаровує", — пояснив експерт.

Pixel 10 Фото: androidauthority.com

Очікується, що Google Pixel 10 отримуватиме оновлення програмного забезпечення до 2032 року. Окрім того, він пропонує тривалий час автономної роботи, якісний дисплей та чудову камеру за доступну ціну.

При цьому експерт радить купляти Pixel 10 лише тим, хто користується своїм смартфоном досить давно. На його думку, власники Google Pixel 8 або подібних пристроїв можуть ще почекати кілька років.

"Хоча я вважаю Pixel 10 найкращим телефоном Android, який можна купити зараз, програмне забезпечення Pixel 8 майже ідентичне. Я продовжуватиму з нетерпінням чекати на те, що виробники Android вироблятимуть у майбутньому, але ви можете сміливо купити новий телефон Android зараз і не турбуватися про те, що пропустите майбутнє", підсумував Гілберт.

Нагадаємо, майбутній Samsung Galaxy S26 може стати єдиним доступним флагманським смартфоном у 2026 році.

Фокус також повідомляв, що Honor підтвердила дату запуску смартфона Power 2 з гігантською батареєю на 10 080 мАг.