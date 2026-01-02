Флагманський смартфон, який усі ігнорують: названо недооцінену бюджетну модель

Серед смартфонів флагманського рівня, що вийшли у 2025 році, виділяється OnePlus 13. Ця модель обіцяє високу потужність та тривалий час роботи від акумулятора за відносно доступну ціну.

Попри хороші відгуки, про OnePlus 13 майже не говорять після його запуску. На це звернули увагу експерти порталу Android Police.

Як зазначають у виданні, OnePlus 13 отримав 6,82-дюймовий OLED-екран, процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Смартфон також має непогані камери, особливо 50-мегапіксельний основний об’єктив.

Окрім того, OnePlus 13 може похвалитися акумулятором ємністю 6000 мАг, який підтримує дротову зарядку потужністю до 100 Вт. Також є бездротова зарядка та захист IP69, що робить цей смартфон надзвичайно довговічним.

"Це один із тих телефонів, які ми можемо сміливо рекомендувати, якщо ви шукаєте пристрій флагманського рівня за невелику ціну", — наголосили у виданні.

OnePlus 13 Фото: OnePlus

Нагадаємо, два середньобюджетних смартфони Samsung Galaxy A57 та Samsung Galaxy S26 FE неочікувано отримають OLED-панелі від китайського виробника.

Фокус також повідомляв, що смартфон середнього класу Tecno Pova Curve 2 порадує користувачів дизайном, потужним акумулятором та AMOLED-дисплеєм.