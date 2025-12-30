Незвичайний смартфон середнього класу наздоганяє флагмани: яка модель здивує у 2026 році (фото)

Очікуваний смартфон середнього класу Tecno Pova Curve 2 вирізняється нестандартним зовнішнім виглядом, потужним акумулятором та AMOLED-дисплеєм.

Дизайн Tecno Pova Curve 2 вже можна оцінити на оприлюднених в мережі рендерах. Трикутний модуль камери та дисплей, заокруглений зліва та справа, роблять цей смартфон вельми незвичайним, пише Notebookcheck.

Як зазначають у виданні, візуально Tecno Pova Curve 2 нагадує Fairphone 5. Трикутний модуль камери містить два об'єктиви та світлодіодний спалах. У правому нижньому куті на задній панелі є прозорий трикутник.

Tecno Pova Curve 2

На думку експертів порталу, вигнутий дисплей покликаний надати смартфону середнього класу сучаснішого вигляду. Його 6,78-дюймовий дисплей базується на AMOLED-панелі з частотою оновлення 144 Гц та роздільною здатністю 1,5K.

Очікується, що смартфон отримає 13-мегапіксельну фронтальну камеру та 50-мегапіксельну основну камеру. Окрім того, пристрій оснастять сканером відбитків пальців, вбудованим у дисплей, ІЧ-передавачем та підтримкою Dolby Atmos.

Серед інших характеристик Tecno Pova Curve 2 – акумулятор ємністю 8000 мАг та швидкою зарядкою потужністю 45 Вт, чипсет MediaTek Dimensity 7100 ARM, від 8 до 12 ГБ оперативної пам'яті та від 128 до 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Нагадаємо, флагманський смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra може отримати акумулятори ємністю понад 5000 мАг, що стане суттєвим зрушенням для цієї серії.

Фокус також повідомляв, що найближчим часом очікується вихід смартфона RedMagic 11 Air, який позиціонується як бюджетна модель флагманської серії RedMagic 11 Pro.