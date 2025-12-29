Смартфон, на який всі чекали: нова модель Samsung порадує користувачів акумулятором

Нові смартфони Samsung Galaxy Ultra можуть отримати акумулятори ємністю понад 5000 мАг, що стане суттєвим зрушенням для південнокорейської компанії.

Наразі смартфони Samsung сильно відстають від своїх китайських конкурентів по часу роботи від батареї. Моделі Galaxy Ultra традиційно постачалися з акумуляторами на 5000 мАг, але найближчим часом це може змінитись, пише PhoneArena.

Samsung Galaxy S25 Ultra вийшов з акумулятором ємністю 5000 мАг, як і перший смартфон даної серії Galaxy S20 Ultra. Однак вже з'являються повідомлення, що новий Galaxy S26 Ultra матиме акумулятор ємністю 5200 мАг.

Як зазначають у виданні, додаткові 200 мАг ємності тяжко можна назвати кардинальним оновленням. Але це показує, що Samsung нарешті починає звертати увагу на акумулятори, подолавши свій давній бар'єр у 5000 мАг.

"Можливо, нарешті настав той час, якого ми так довго чекали", — наголосив автор статті.

