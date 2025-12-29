Смартфон, которого все ждали: новая модель Samsung порадует пользователей аккумулятором

Новые смартфоны Samsung Galaxy Ultra могут получить аккумуляторы емкостью более 5000 мАч, что станет существенным сдвигом для южнокорейской компании.

Сейчас смартфоны Samsung сильно отстают от своих китайских конкурентов по времени работы от батареи. Модели Galaxy Ultra традиционно поставлялись с аккумуляторами на 5000 мАч, но в ближайшее время это может измениться, пишет PhoneArena.

Samsung Galaxy S25 Ultra вышел с аккумулятором емкостью 5000 мАч, как и первый смартфон данной серии Galaxy S20 Ultra. Однако уже появляются сообщения, что новый Galaxy S26 Ultra будет иметь аккумулятор емкостью 5200 мАч.

Важно

Смартфон с гигантской батареей на 10 080 мАч: раскрыты детали о новинке 2026 года (фото)

Как отмечают в издании, дополнительные 200 мАч емкости тяжело можно назвать кардинальным обновлением. Но это показывает, что Samsung наконец начинает обращать внимание на аккумуляторы, преодолев свой давний барьер в 5000 мАч.

Відео дня

"Возможно, наконец настало то время, которого мы так долго ждали", — подчеркнул автор статьи.

Напомним, Samsung планирует выпустить смартфон начального уровня Galaxy A07 5G, который получит больший аккумулятор, чем его предшественник Galaxy A07 4G.

Фокус также сообщал, что Samsung рассматривает возможность использования китайских OLED-дисплеев в своих флагманских смартфонах серии S.