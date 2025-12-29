Смартфон с гигантской батареей на 10 080 мАч: раскрыты детали о новинке 2026 года (фото)

Компания Honor официально подтвердила дату запуска нового смартфона Power 2, особенностью которого станет огромный аккумулятор.

Смартфон Honor Power 2 с аккумулятором емкостью 10 080 мАч дебютирует в Китае 5 января 2026 года. Об этом компания сообщила на Weibo.

Honor Power 2

Honor также продемонстрировала дизайн задней панели смартфона Power 2. Смартфон имеет три выреза для камеры, расположенные внутри прямоугольного модуля, который простирается по всей ширине телефона.



Как отмечает GSMArena, визуально телефон очень напоминает iPhone 17 Pro. Судя по обнародованным фото, Honor Power 2 выйдет в оранжевом цвете, подобно iPhone 17. Всего будет доступно три цвета: Rising Sun Orange, Magic Night Black и Snow White.

Сообщается, что Honor Power 2 будет работать на базе чипсета MediaTek Dimensity 8500 Elite. Также известно, что смартфон будет продаваться с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти.

Напомним, более ранние утечки информации свидетельствуют о том, что смартфон Honor Power 2 получит дисплей с разрешением 1.5K и оптический подэкранный сканер отпечатков пальцев.

