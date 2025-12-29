Смартфон з гігантською батареєю на 10 080 мАг: розкрито деталі про новинку 2026 року (фото)

Компанія Honor офіційно підтвердила дату запуску нового смартфона Power 2, особливістю якого стане величезний акумулятор.

Смартфон Honor Power 2 з акумулятором ємністю 10 080 мАг дебютує в Китаї 5 січня 2026 року. Про це компанія повідомила на Weibo.

Honor Power 2

Honor також продемонструвала дизайн задньої панелі смартфона Power 2. Смартфон має три вирізи для камери, розташовані всередині прямокутного модуля, який простягається по всій ширині телефону.



Як зазначає GSMArena, візуально телефон дуже нагадує iPhone 17 Pro. Судячи з оприлюднених фото, Honor Power 2 вийде у помаранчевому кольорі, подібно до iPhone 17. Всього буде доступно три кольори: Rising Sun Orange, Magic Night Black та Snow White.

Повідомляється, що Honor Power 2 працюватиме на базі чипсета MediaTek Dimensity 8500 Elite. Також відомо, що смартфон буде продаватись з 12/256 ГБ та 12/512 ГБ пам’яті.

Нагадаємо, більш ранні витоки інформації свідчать про те, що смартфон Honor Power 2 отримає дисплей з роздільною здатністю 1.5K та оптичний підекранний сканер відбитків пальців.

