Смартфон, про який всі мріяли: компактний телефон отримає потужну батарею та флагманський чип

Компанія OnePlus розробляє новий смартфон OnePlus 13T, який отримає деякі флагманські характеристики в компактному корпусі.

Компоненти для OnePlus 15T вже перебувають на стадії пробного виробництва. Деталі розкрив портал PhoneArena, посилаючись на інсайдерів галузі.

За даними інформаторів, OnePlus 15T може мати 6,31-дюймовий дисплей та частоту оновлення 165 Гц, як і його попередник OnePlus 15. Дисплей смартфона буде повністю плоским і з симетричними вузькими рамками.

OnePlus 15 Фото: PhoneArena

Як зазначають у виданні, найцікавішим оновленням OnePlus 15T, ймовірно, стане акумулятор ємністю близько 7000 мАг. Окрім того, пристрій може отримати металевий корпус та 3D-ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Також повідомляється, що розробники планують оснастити OnePlus 15T чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, що відповідає характеристикам флагманської моделі.

"Це, можливо, єдиний компактний пристрій з високою продуктивністю", — наголосив інсайдер Digital Chat Station.

У виданні зазначили, що базовий Samsung Galaxy S26 та iPhone 17 Pro також мають 6,3-дюймовий дисплей та найкращий чіпсет Qualcomm, однак різниця може полягати в ціні. OnePlus 15 вже коштує від 899 доларів, тому OnePlus 15T має бути доступнішим.

