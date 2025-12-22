Ціни на смартфони злетять у 2026 році: яку модель тепер радять купити експерти (фото)

Смартфон Realme 16 Pro отримав провідні у своєму ціновому діапазоні функції камери, високу продуктивність, тривалий час автономної роботи від акумулятора та чудовий дизайн.

З огляду на те, що ціни на смартфони значно зростуть, Realme 16 Pro має всі шанси стати найкращим вибором у 2026 році. До такого висновку дійшли експерти порталу Android Authority.

Камера

Як зазначають у виданні, Realme 16 Pro єдиний у своєму сегменті має перископну камеру 200 МП + 3,5-кратним збільшенням. Завдяки цьому він робить чіткі, деталізовані та насичені кольорами фотографії та відео, незалежно від умов освітлення чи місця вашого перебування.

Завдяки флагманському 200-мегапіксельному сенсору Samsung HP5 смартфон пропонує надвисоку світлоздатність, широкий динамічний діапазон, повнопіксельне автоматичне масштабування та підтримку Super OIS, а також низку перших у своєму сегменті функцій обробки зображень.

Realme 16 Pro Фото: Скриншот

Також варто згадати телеоб'єктив-перископ із 3,5-кратним збільшенням. Провідний у своєму сегменті портретний об'єктив забезпечує розмиття на рівні волосся, тривимірну глибину різкості та чіткі портрети.

Новий алгоритм ProDepth Bokeh дозволяє основній камері з роздільною здатністю 200 МП та телеоб'єктиву з 3,5-кратним збільшенням працювати одночасно, щоб об'єкт портрета залишався чітким, а розмиття фону виглядало природним.

Дизайн та дисплей

Розроблений спільно з Наото Фукасавою, дизайн Realme 16 Pro поєднує металевий дзеркальний декор камери та природний дизайн решти телефону. Корпус камери може похвалитися преміальною текстурою, стійкістю до подряпин, корозії та надзвичайною міцністю.

Realme 16 Pro Фото: Realme

Для компонентів дизайну, натхненних природою, використовується дизайн All-Nature Curve. Телефон також отримав перший у галузі органічний силікон на біологічній основі, виготовлений з екологічно чистих матеріалів, отриманих з природних ресурсів, і м’який і ніжний на дотик.

Realme 16 Pro оснащений дисплеєм HyperGlow 4D Curve+ з частотою оновлення 144 Гц, глибокими вигинами зліва та справа, а також ледь помітними вигинами зверху та знизу. Розробникам вдалося зробити телефон тоншим, ніж інші телефони з чотирикутним вигином. Пікова яскравість 6500 ніт робить пристрій зручним для використання на вулиці.

Процесор та акумулятор

Завдяки процесору Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, який може похвалитися балом AnTuTu 1,44 млн, та оперативній пам'яті Rocket LPDDR5X смартфон гарантує швидкий запуск програм, плавне перемикання між програмами, покращене керування фоновими програмами, швидшу обробку фотографій за допомогою штучного інтелекту.

Плавна продуктивність і характеристики дисплея роблять Realme 16 Pro чудовим вибором для геймерів. Його система охолодження AirFlow VC також допомагає підтримувати стабільну продуктивність під час тривалої гри.

Своєю чергою потужний акумулятор ємністю 7000 мАг забезпечує автономну роботу більше одного дня навіть за інтенсивного використання. Функція надтривалого режиму очікування також обіцяє 7,5 годин обмеженого використання, що ідеально підходить для надзвичайних ситуацій, коли акумулятор розряджено до 1%.

"Ви отримуєте солідні характеристики, чудові камери, фантастичний час автономної роботи та навіть флагманські функції, такі як водонепроникність рівня IP69 Pro. І хоча очікується, що ціни на смартфони зростуть наступного року, схильність realme до привабливих цін залишається, що робить його чудовим вибором на конкурентних ринках", — підсумували експерти.

Подорожчання смартфонів: що відомо

Згідно з прогнозами IDC, ринок смартфонів скоротиться на 0,9% у 2026 році, що частково зумовлено дефіцитом пам'яті та зростанням цін на компоненти. За оцінками аналітиків, середня ціна смартфонів зросте до 465 доларів у 2026 році порівняно з 457 доларами у 2025 році.

Подорожчання пам’яті, ймовірно, найсильніше ударить саме по бюджетному сегменту смартфонів. Очікується, що ціни на пам'ять зростуть на 30% у цьому кварталі та ще на 20% на початку наступного року, на додаток до 50% зростання цін, яке спостерігалося цього року.

