Цены на смартфоны взлетят в 2026 году: какую модель теперь советуют купить эксперты (фото)

Смартфон Realme 16 Pro получил ведущие в своем ценовом диапазоне функции камеры, высокую производительность, длительное время автономной работы от аккумулятора и великолепный дизайн.

Учитывая то, что цены на смартфоны значительно вырастут, Realme 16 Pro имеет все шансы стать лучшим выбором в 2026 году. К такому выводу пришли эксперты портала Android Authority.

Камера

Как отмечают в издании, Realme 16 Pro единственный в своем сегменте имеет перископную камеру 200 МП + 3,5-кратным увеличением. Благодаря этому он делает четкие, детализированные и насыщенные цветами фотографии и видео, независимо от условий освещения или места вашего пребывания.

Благодаря флагманскому 200-мегапиксельному сенсору Samsung HP5 смартфон предлагает сверхвысокую светоспособность, широкий динамический диапазон, полнопиксельное автоматическое масштабирование и поддержку Super OIS, а также ряд первых в своем сегменте функций обработки изображений.

Відео дня

Realme 16 Pro Фото: Скриншот

Также стоит упомянуть телеобъектив-перископ с 3,5-кратным увеличением. Ведущий в своем сегменте портретный объектив обеспечивает размытие на уровне волос, трехмерную глубину резкости и четкие портреты.

Новый алгоритм ProDepth Bokeh позволяет основной камере с разрешением 200 МП и телеобъективу с 3,5-кратным увеличением работать одновременно, чтобы объект портрета оставался четким, а размытие фона выглядело естественным.

Дизайн и дисплей

Разработанный совместно с Наото Фукасавой, дизайн Realme 16 Pro сочетает металлический зеркальный декор камеры и естественный дизайн остальных телефонов. Корпус камеры может похвастаться премиальной текстурой, устойчивостью к царапинам, коррозии и чрезвычайной прочностью.

Realme 16 Pro Фото: Realme

Для компонентов дизайна, вдохновленных природой, используется дизайн All-Nature Curve. Телефон также получил первый в отрасли органический силикон на биологической основе, изготовленный из экологически чистых материалов, полученных из природных ресурсов, и мягкий и нежный на ощупь.

Realme 16 Pro оснащен дисплеем HyperGlow 4D Curve+ с частотой обновления 144 Гц, глубокими изгибами слева и справа, а также едва заметными изгибами сверху и снизу. Разработчикам удалось сделать телефон тоньше, чем другие телефоны с четырехугольным изгибом. Пиковая яркость 6500 нит делает устройство удобным для использования на улице.

Процессор и аккумулятор

Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, который может похвастаться баллом AnTuTu 1,44 млн, и оперативной памяти Rocket LPDDR5X смартфон гарантирует быстрый запуск программ, плавное переключение между программами, улучшенное управление фоновыми программами, быструю обработку фотографий с помощью искусственного интеллекта.

Плавная производительность и характеристики дисплея делают Realme 16 Pro отличным выбором для геймеров. Его система охлаждения AirFlow VC также помогает поддерживать стабильную производительность во время длительной игры.

Важно

Конец смартфонов с 16 ГБ оперативной памяти: почему телефоны со временем начнут "тупеть"

В свою очередь мощный аккумулятор емкостью 7000 мАч обеспечивает автономную работу более одного дня даже при интенсивном использовании. Функция сверхдлительного режима ожидания также обещает 7,5 часа ограниченного использования, что идеально подходит для чрезвычайных ситуаций, когда аккумулятор разряжен до 1%.

"Вы получаете солидные характеристики, отличные камеры, фантастическое время автономной работы и даже флагманские функции, такие как водонепроницаемость уровня IP69 Pro. И хотя ожидается, что цены на смартфоны вырастут в следующем году, склонность realme к привлекательным ценам остается, что делает его отличным выбором на конкурентных рынках", — подытожили эксперты.

Подорожание смартфонов: что известно

Согласно прогнозам IDC, рынок смартфонов сократится на 0,9% в 2026 году, что частично обусловлено дефицитом памяти и ростом цен на компоненты. По оценкам аналитиков, средняя цена смартфонов вырастет до 465 долларов в 2026 году по сравнению с 457 долларами в 2025 году.

Подорожание памяти, вероятно, сильнее всего ударит именно по бюджетному сегменту смартфонов. Ожидается, что цены на память вырастут на 30% в этом квартале и еще на 20% в начале следующего года, в дополнение к 50% росту цен, который наблюдался в этом году.

Напомним, компактный и легкий смартфон среднего класса Sony Xperia 10 VII предлагает почти 24 часа непрерывной работы от аккумулятора.

Фокус также сообщал, что компания OnePlus официально представила смартфон OnePlus 15R, который отличается в своем ценовом диапазоне рядом преимуществ.