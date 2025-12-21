Смартфон среднего класса, который стоит купить 2026 году: какую модель советует эксперт (фото)

Компания OnePlus официально представила смартфон OnePlus 15R, который отличается в своем ценовом диапазоне рядом преимуществ.

За 700 долларов OnePlus 15R предлагает высокую производительность, мощный аккумулятор и высококачественный дисплей. Своими впечатлениями от использования нового смартфона поделился обозреватель технологий Стивен Радокия в своей статье для Android Police.

По словам эксперта, чипсет Snapdragon 8 Gen 5 обеспечивает превосходную производительность. OnePlus 15R легко справился со всеми поставленными задачами, от плавной многозадачности до воспроизведения игр на высоких настройках графики.

OnePlus 15R Фото: androidpolice.com

Телефон получил кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 7400 мАч, которого хватает на несколько дней работы на одном заряде. Устройство также поддерживает быструю проводную зарядку до 80 Вт.

OnePlus 15R оснащен 6,83-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2800x1272. Обозреватель отметил хорошее качество дисплея, в частности насыщенные цвета и достаточную яркость для пользования на солнце.

OnePlus 15R Фото: androidpolice.com

Программное обеспечение OnePlus также значительно улучшилось за последние несколько лет. Компания обязуется получать обновления ОС в течение четырех лет и исправления безопасности в течение шести лет.

По камере, OnePlus 15R не имеет телеобъектива своего предшественника, зато компания выбрала основной объектив на 50 МП и сверхширокоугольный объектив на 8 МП. По словам эксперта, смартфон делает неплохие фотографии, но движок DetailMax от компании явно еще в процессе разработки.

"Я хочу, чтобы в 2026 году появилось больше телефонов, похожих на OnePlus 15R. OnePlus 15R напоминает мне Nothing Phone 2 и Motorola ThinkPhone многолетней давности. Это устройства с почти флагманскими чипсетами по более приемлемой цене. 700 долларов — это идеальный вариант", — подытожил Радокия.

