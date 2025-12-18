Новый смартфон Samsung Galaxy смели с прилавков за считанные минуты, но есть нюанс

Складной смартфон Samsung Galaxy Z TriFold, который поступил в продажу несколько дней назад, уже полностью раскуплен в Южной Корее.

Вскоре Samsung пополнила запасы Galaxy Z TriFold, однако всего через две минуты устройства снова были распроданы. Это, вероятно, связано, с поставкой небольшого количества смартфонов, считают эксперты портала GSMArena.

Согласно отчетам, начальный запас смартфонов Samsung Galaxy Z TriFold, который был распродан впервые, составил 1000 единиц. В то же время общий объем продаж, включая последний раунд, составил 3000 единиц.

Galaxy Z TriFold Фото: androidpolice.com

По мнению экспертов, такие скромные объемы поставок — это один из способов поднять ажиотаж вокруг нового продукта. Они предполагают, что Samsung целенаправленно сделала предложение меньше спроса заряды заголовков о "распроданных" смартфонах.

"В стране с населением около 50 миллионов человек 3000 единиц — это смехотворно малое количество. Поэтому у Samsung было два варианта: подождать, пока произведут больше, и только тогда выставить на распродажу, или же все равно выставить на распродажу, а затем распродать почти мгновенно несколько раз, создавая ощущение, что устройство "распродастся как горячие пирожки", хотя это не так"

