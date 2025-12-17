Компания подарила сотрудникам смартфоны, которые их разозлили: в чем дело (фото)

В 2025 году одна компания решила выразить благодарность своим сотрудникам, вручив им рождественский подарок наперед. Руководство заказало партию телефонов Motorola Edge 50, однако большинство получателей остались недовольными.

Досадную историю со смартфонами Motorola Edge 50 рассказал эксперт по технологиям Марьян Мюррей, отметив, что речь идет о компании, в которой работает его друг. О причинах негативной реакции на бесплатный смартфон, он рассуждает в статье для PhoneArena.

Как автор Мюррей, Motorola Edge 50 — это вполне приличный телефон, поэтому разочарование людей, вероятно, связано с лояльностью к конкретным брендам. Ведущие компании упорно работают над рекламой своих моделей премиум-класса, что влияет на способность к объективному сравнению и критическому мышлению.

Motorola Edge 50 Фото: Motorola

"Почти все сотрудники (всего около 25 человек) ненавидели подарок. Они были недовольны выбором. Вместо этого они хотели устройство Apple или Samsung и открыто признались (то есть не в лицо своему начальнику), что сразу же продадут свои подарки", — подчеркнул Мюррей.

По словам эксперта, покупая премиальный телефон, люди часто проецируют на себя все ключевые характеристики, которые имеет это устройство. К примеру, они говорят себе: "Я из тех людей, которые ценят высококачественные материалы, современный дизайн, производительность и качество".

Мюррей отметил, что многие бренды выпускают смартфоны превосходного качества с доступной ценой. Более того, эти компании предлагают большинство функций и даже некоторые дизайнерские решения премиальных телефонов.

Однако стоит учитывать, что большинство высококлассных и премиальных брендов были символом статуса на протяжении веков. Поэтому при наличии множества альтернатив iPhone, которые не уступают или даже превосходят продукты Apple, некоторые люди даже не рассматривают другие варианты.

"Психологические инструменты, кажется, настолько мощные и запечатлены в нашем сознании, что их можно использовать и для подарков. Эти 25 человек не заплатили ни цента за телефоны Motorola Edge 50, но они все равно были недовольны подарком. Они волновались за собственный имидж", — отметил Мюррей.

Напомним, обозреватель техники Питер Костадинов решил в 2026 году отказаться от смартфонов Apple, Samsung и Google Pixel в пользу китайских флагманов, поскольку они предлагают все более интересный опыт.

Фокус также сообщал, что компания Apple, вероятно, собирается улучшить свою самую дешевую линейку смартфонов, оснастив iPhone 17e функцией, которой не хватало его предшественнику — iPhone 16e.